వైవిధ్యమైన నటనతో ఆకట్టుకుంటున్న కంగనా రనౌత్‌ నటిస్తున్న తాజాచిత్రం చంద్రముఖి-2. రాఘవ లారెన్స్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం షరవేగంగా జరుగుతుంది.2005లో రజినీకాంత్, నయనతార, జ్యోతిక నటించిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం దానికి సీక్వెల్‌లో తెరెకక్కుతున్న సినిమాలో చంద్రముఖిగా కంగనా నటిస్తుంది.

ఈ క్రమంలో జ్యోతికపై కంగనా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన జ్యోతిక.. కంగనా తన ఫేవరెట్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ అని చెప్తుంది. ఈ వీడియోను ఓ నెటిజన్‌ పోస్ట్‌చేయగా కంనగా రనౌత్‌ స్పందిస్తూ.. చంద్రముఖిలో జ్యోతిక ఐకానిక్‌ నటనను నేను దాదాపు ప్రతిరోజూ చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే మేము క్లైమాక్స్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నాము. జ్యోతిక నటన అద్భుతం. ఆమెను మ్యాచ్‌చేయడం చాలా కష్టం అంటూ కంగనా ప్రశంసలు కురిపించింది.

That’s encouraging, as a matter of fact I am watching Jyothika ji’s iconic performance in Chandramukhi almost every day because we are shooting the climax it’s nerve wracking, how astonishing she is in the first part!! it is practically impossible to match up to her brilliance 🙏 https://t.co/JENhDhbhFC

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 12, 2023