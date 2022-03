RRR Movie Day 3 Collection: ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌.. ఆల్‌రెడీ ఈసినిమా చూసినవారు వన్స్‌మోర్‌ అంటూ థియేటర్‌ల ముందు క్యూ కడుతుంటే, ఇంకా చూడనివాళ్లు ఎలాగోలా వీలు చేసుకుని మరీ వీక్షించేస్తున్నారు. రాజమౌళి, తారక్‌, రామ్‌చరణ్‌ల కష్టం వృధా కాదని, ఈ సినిమా రికార్డులు తిరగరాయడం గ్యారెంటీ అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు ట్రేడ్‌ పండితులు. అన్నట్లుగానే మార్చి 25న పాన్‌ ఇండియా మూవీగా రిలీజైన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ బాక్సాఫీస్‌పై కనక వర్షం కురిపిస్తోంది. మొదటి రోజు రూ.223 కోట్లకు పైగా రాబట్టిన ఈ చిత్రం తాజాగా రూ.500 కోట్ల మైలురాయిని అధిగమించింది.

మరోపక్క హిందీలో తొలిరోజు పెద్ద దూకుడు చూపించని ఈ చిత్రం వీకెండ్‌లో మాత్రం బాగా పుంజుకుంది. శుక్రవారం రూ.19 కోట్లు, శనివారం రూ.24 కోట్లు రాబట్టగా ఒక్క ఆదివారం నాడే రూ.31.50 కోట్ల మేర వసూలు చేసింది. అంటే ఒక్క హిందీలోనే ఇప్పటివరకు రూ.74.50 కోట్లు సాధించింది.

ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రంలో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ కొమురం భీమ్‌గా, రామ్‌ చరణ్‌ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటించారు. ఆలియా భట్‌, ఒలీవియా మోరిస్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ దానయ్య రూ.400- 450 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించారు.

#RRR is setting new BENCHMARKS... ₹ 500 cr [and counting]... WORLDWIDE GBOC *opening weekend* biz... EXTRAORDINARY Monday on the cards... #SSRajamouli brings back glory of INDIAN CINEMA. Note: Non-holiday release. Pandemic era. pic.twitter.com/ztuu4r9eam — taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2022

#RRRMovie - $65 Million.. At the WW Box office for the opening weekend.. https://t.co/tDUq9VF6w0 — Ramesh Bala (@rameshlaus) March 28, 2022

#RRR #Hindi is SENSATIONAL, biz jumps on Day 3... FIRST *HINDI* FILM TO CROSS ₹ 30 CR IN A SINGLE DAY [pandemic era]... Mass centres EXCEPTIONAL... SupeRRRb trending gives hope for a STRONG Day 4 [Mon]... Fri 19 cr, Sat 24 cr, Sun 31.50 cr. Total: ₹ 74.50 cr. #India biz. pic.twitter.com/zuYKz90RF6 — taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2022

#RRR *HINDI* RRRoars on Day 2... Glowing word of mouth has come into play... Multiplexes witness BIG GAINS on Day 2... Single screens ROCKING... Expect BIGGERRR GROWTH on Day 3, should hit ₹ 70+ cr weekend... Fri 20.07 cr, Sat 23.75 cr. Total: ₹ 43.82 cr. #India biz. pic.twitter.com/y6BFnDKwtm — taran adarsh (@taran_adarsh) March 27, 2022

