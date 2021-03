న్యూఢిల్లీ: స్పిన్నర్‌ హర్బజన్‌ సింగ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘ఫ్రెండ్‌ షిప్’‌. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం చివరి షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ను జరుపుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో భజ్జీ తన మూవీ టీజర్‌ను ట్విటర్‌లో మంగళవారం విడుదల చేశాడు. హిందీ, తెలుగు, తమిళ బాషల్లో విడుదలైన ఈ టీజర్‌ యూట్యూబ్‌ లింక్‌లను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘నా మూవీ ‘ఫ్రెండ్‌షిప్‌’ టీజర్‌ వచ్చేసింది. లింక్స్‌ ఇక్కడ ఉన్నాయి. చూసి ఎంజాయ్‌ చేయండి గాయ్స్‌’ అంటూ భజ్జీ ట్వీట్‌ చేశాడు. దీంతో క్రికెటర్‌ సురేష్‌ రైనా, మరికొందరు ఆటగాళ్లు, అభిమానులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా భజ్జీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ మూవీలోని పాట, ఫస్ట్‌లుక్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది.







Sharp,Crisp,Intense #FriendShipMovieTeaser of my Movie is Here.Enjoy it,Guys!

Tamil -https://t.co/LSUImD7xUG

Telugu-https://t.co/unECTwvJK5

Hindi-https://t.co/BSzIWz05iG

@JPRJOHN1 @akarjunofficial @shamsuryastepup #Losliya @actorsathish @JSKfilmcorp @ImSaravanan_P

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 1, 2021