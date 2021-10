ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో హాట్‌టాపిక్‌ బాద్‌షా షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్‌ ఖాన్‌ డ్రగ్‌ కేసు. శనివారం రాత్రి ముంబై తీరంలో క్రూయిజ్‌ షిప్‌పై దాడి చేసిన పోలీసులు బాద్‌షా కుమారుడితోపాటు అర్బాజ్‌ ఖాన్‌ మరో ఆరుగురిని అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ దాడిలో పోలీసులునిషేధిత డ్రగ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అయితే ఇంతకుముందు ఆర్యన్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌ పెట్టుకోగా కొట్టివేసిన కోర్టు అక్టోబర్‌ 7 వరకు ఎన్‌సీబీ కస్టడీకి అప్పగించింది. ఈ రోజుతో గడువు ముగియగా.. ఈ కేసు విచారించిన కోర్టు బెయిల్‌ నిరాకరించి.. అతడి కస్టడీని 14 రోజుల వరకు పొడిగించింది. అంతేకాకుండా ఈ కేసును ఇకపై ప్రత్యేక ఎన్‌డీపీఎస్ కోర్టు విచారించనున్నట్లు కోర్టు తెలిపింది.

చదవండి: ఆర్యన్‌ ఖాన్‌ పాత వీడియో వైరల్‌

#UPDATE | Mumbai court sends Aryan Khan, Arbaz Merchant and 6 others to judicial custody for 14 days in drugs seizure at cruise ship

Court says the case will now be heard by special NDPS court https://t.co/8rqko8epsc

— ANI (@ANI) October 7, 2021