రాజమౌళి డైరెక్ట్‌ చేసిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాపై హాలీవుడ్‌ దిగ్గజం జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే! ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారంటూ జక్కన్నపై ఆయన పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. తాజాగా ఓ మీడియా ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో రామ్‌చరణ్‌ పాత్రను మెచ్చుకున్నారు. 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ అద్భుత సినిమా. తొలిసారి ఒంటరిగా చూసినప్పుడు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యాను. కథ చెప్పిన విధానం, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ అంతా కూడా షేక్‌స్పియర్‌ క్లాసిక్‌లా అనిపించింది. రామ్‌ క్యారెక్టర్‌ నిజంగా ఛాలెంజింగ్‌ పాత్ర. ఆ పాత్ర మైండ్‌లో ఏముందనేది తెలిసాక గుండె బద్ధలైనట్లే అనిపిస్తుంది. ఇటీవలే రాజమౌళిని కలిసినప్పుడు ఇదే చెప్పాను' అని చెప్పుకొచ్చాడు.

ఇది చూసిన చిరంజీవి సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోయాడు. ఆ వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ.. 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో రామ్‌చరణ్‌ పాత్రను జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ ప్రస్తావించడం సంతోషంగా ఉంది. గ్లోబల్‌ ఐకాన్‌, సినిమాటిక్‌ జీనియస్‌ నీ పర్ఫామెన్స్‌ ఇష్టపడ్డారంటే ఆయన అభిప్రాయం ముందు ఆస్కార్‌ కూడా చిన్నదే అవుతుంది. చరణ్‌ ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగాడా? తండ్రిగా తనను చూసి గర్వపడుతున్నాను. జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ ప్రశంసలే అతడికి దివ్య ఆశీస్సులు, భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు' అని భావోద్వేగంతో ట్వీట్‌ చేశాడు.

Sir @JimCameron an acknowledgement of his character in #RRR from a Global Icon & Cinematic Genius like you is no less than an Oscar itself! It’s a great honor for @AlwaysRamCharan As a father I feel proud of how far he’s come. Ur compliment is a blessing for his future endeavours pic.twitter.com/jof3Q9j0pA

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 17, 2023