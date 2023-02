కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌తో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, టాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు సమావేశమయ్యారు. మంత్రి హైదరాబాద్‌ పర్యటనలో భాగంగా టాలీవుడ్‌ సినీ ప్రముఖులు ఆయనతో భేటీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. చిరు ఇంట్లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి నాగార్జున అక్కినేని, అగ్ర నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌తో పాటు ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా చిరు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోలను చిరు షేర్‌ చేశారు.

ఈ మేరకు చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి, వ్యక్తిగత, ఇతరత్రా అంశాలపై వారు చర్చించినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు చిరు ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘హైదరాబాద్‌ పర్యటనలో ఉన్న కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్‌ మా ఇంటికి వచ్చారు. మాతో గడిపిన ఈ వీలువైన సమయానికి ఆయనకు ధన్యవాదాలు. ఈ సందరర్భంగా నా సోదరుడు నాగార్జునతో కలిసి భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ, వేగవంతమైన పురోగతి గురించి ఆయన చర్చించడం జరిగింది. ఈ ఆహ్లాదకరమైన సమావేశం నాకేంతో నచ్చింది’ అంటూ చిరు రాసుకొచ్చారు.

Thank you dear Sri @ianuragthakur for making time to drop by at my place on your visit to Hyderabad yesterday.

Loved the delightful discussion we had along with my brother @iamnagarjuna

about the Indian Film Industry and the rapid strides it is making! pic.twitter.com/Bm6bjvHT39

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 27, 2023