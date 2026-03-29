ప్రియురాలికి గోవాలో ప్రాపర్టీ కొన్న హీరో.. ఇంకా పెళ్లి కాలేదంటూ..

Mar 29 2026 12:09 PM | Updated on Mar 29 2026 12:09 PM

Buzz: Ravi Mohan Buys Land in Goa with Kenishaa Francis, Mention Unmarried

తమిళ హీరో రవి మోహన్‌ ఓపక్క విడాకుల వ్యవహారం, మరోపక్క సింగర్‌ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్‌తో డేటింగ్‌ రూమర్స్‌తో వార్తల్లో ఉంటున్నాడు. విడాకులు మంజూరవకముందే సింగర్‌తో కలిసి చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరుగుతూ చాలాసార్లు విమర్శలపాలయ్యాడు. అయితే ఏకంగా అతడికి అసలు పెళ్లే కాలేదని చెప్తూ ప్రియురాలి కోసం ల్యాండ్‌ కొన్నట్లు ఓ వార్త కోలీవుడ్‌ టౌన్‌లో వైరల్‌గా మారింది.

ఇంకా పెళ్లవలేదు!
రవి మోహన్‌, కెనీషా ప్రాన్సిస్‌ గోవాలో భూమి కొనుగోలు చేశారట. ఈ ప్రాపర్టీ ఖరీదు రూ.40-42 లక్షలని తెలుస్తోంది. అయితే రిజిస్ట్రేషన్‌ సంబంధిత పత్రాల్లో రవి మోహన్‌.. అన్‌ మ్యారీడ్‌ అంటూ తనకింకా పెళ్లవలేదని పేర్కొన్నాడట! విడాకులు మంజూరు కాకముందే సింగిల్‌ అని ఎలా పేర్కొంటారని పలువురు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరికొందరేమో.. రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేటప్పుడు సిబ్బంది పొరపాటున అన్‌మ్యారీడ్‌ సెలక్ట్‌ చేసి ఉంటారని భావిస్తున్నారు.

పేరు మార్పు
కాగా రవి మోహన్‌.. ప్రముఖ నిర్మాత సుజాత విజయ్‌కుమార్‌ కూతురు ఆర్తిని 2009లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఆరవ్‌, అయాన్‌ సంతానం. 2024లో రవి మోహన్‌, ఆర్తి విడిపోయారు. అయితే చట్టపరంగా ఇంకా విడాకులు మంజూరు కాలేదు. ఇకపోతే జయం మూవీతో బ్రేక్‌ అందుకుని జయం రవిగా కొనసాగుతున్న ఆయన.. గతేడాది జనవరిలో తన పేరు మార్చుకున్నాడు. ఇకపై జయం రవి కాకుండా రవి మోహన్‌ అనే పిలవాలని కోరాడు. చివరగా పరాశక్తి సినిమాలో విలన్‌గా నటించాడు.

చదవండి: నిన్ను నా అంతగా ఇంకెవరూ ప్రేమించలేరు: విజయ్‌ ఆంటోని

Related News By Category

Related News By Tags

photo 1

ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగ్‌తో నమ్రత (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్యాషన్‌ షోలో నగధగలు..అలరించిన మోడల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 29- ఏప్రిల్ 05)
photo 4

'కొన్ని క్షణాలు హృదయానికి హత్తుకుంటాయి'.. కూతురితో మంచు లక్ష్మీ (ఫోటోలు)
photo 5

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)

Video

View all
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 28th March 2026 1
Video_icon

తడబడుతున్న చంద్రబాబు.. థిస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్
Wife Attack On Husband In Patha Cheruvu Village 2
Video_icon

భర్తను చంపి పక్కనే పాతిపెట్టిన భార్య.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే..?
Cable Network Fight Escalates Between Akhila Priya And Subba Reddy 3
Video_icon

సుబ్బారెడ్డి VS అఖిలప్రియ.. ఆళ్లగడ్డలో కేబుల్ వార్
Son In Law Attack On Mother In Law In Nandyal District 4
Video_icon

నంద్యాలలో దారుణం.. అత్తను చంపిన అల్లుడు
Iran Claims Strike On Secret US Installations 5
Video_icon

US స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి? భారీగా ప్రాణనష్టం
