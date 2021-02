బాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌కు మలయాళ స్టార్‌ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ ఓ బహుమతిని పంపించారు. ఈ స్వయంగా బిగ్‌బీ ట్విటర్‌ వేదికగా ప్రకటించారు. కాగా ఇటీవల మోహన్‌ లాల్‌ కూతురు విస్మయ రాసిన ‘గ్రెయిన్స్‌ ఆఫ్‌ స్టార్‌డస్ట్‌’ పుస్తకం విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పుస్తకాన్ని మోహన్‌ లాల్‌ ఆయనకు పంపించారు. దీంతో బిగ్‌బీ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే ఆయన కూతురు విస్మయకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మంగళవారం ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘మోహన్‌ లాల్‌, సూపర్‌ స్టార్‌ ఆఫ్‌ మలయాళం. నేను ఎంతో అభిమానించే వ్యక్తి.

ఆయన కూతురు విస్మయ రాసిన ‘గ్రెయిన్స్ ఆఫ్‌ స్టార్‌డస్ట్‌’ బుక్‌ను ఆయన నాకు పంపించారు. ఊహాజనితంగా రాసిన ఈ పుస్తకంలో, సృజనాత్మకతతో కూడిన కవితలు, పెయింటింగ్‌తో నిండి ఉంది. పూర్తి కవిత్వంతో ఉన్న ఈ పుస్తకం చాలా బాగా నచ్చింది. అయినా ఈ ప్రతిభ వారసత్వంతోనే వస్తుంది. మై బెస్ట్‌ విషెస్‌ టూ విస్మయ’ అంటూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. ఇక బిగ్‌బీ ట్వీట్‌కు మెహన్‌ లాల్‌ స్పందిస్తూ.. ‘ఓ తండ్రిగా ఇది గర్వించే సమయం. ఓ లెజెండరి సూపర్‌ స్టార్‌ నుంచి నా కూతురు ప్రశంసలు అందుకుందంటే సాధారణ విషయం కాదు. ఇదంతా ఓ మాయలా ఉంది. థ్యాంక్యూ బచ్చన్‌ సార్‌’ అంటూ సమాధానం ఇచ్చారు. కాగా ఆయన కూతురు విస్మయ రాసిన ఈ పుస్తకాన్ని పెంగిన్వి ఇండియా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మోహన్‌ లాల్‌ ఫిబ్రవరి 14న విడుదల చేశారు.

Words of appreciation coming from a legend is the best compliment and blessing Maya can get ! As for me this is the proudest moment as a father. Thank you @SrBachchan Sir. https://t.co/RdTtZmRGLr

— Mohanlal (@Mohanlal) February 23, 2021