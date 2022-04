'నాంది' సినిమాతో తిరిగి ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు హీరో అల్లరి నరేష్. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన నటిస్తున్న “సభకు నమస్కారం” చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఇక రీసెంట్‌గా ఏఆర్ మోహన్ దర్శకత్వంలో నరేష్‌ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఈ చిత్రం క్రేజీ టైటిల్‌ను అనౌన్స్‌ చేశారు.

అల్లరి నరేష్‌ కెరీర్‌లో 59వ సినిమా ఇది. దీనికి “ఇట్లు మారేడుమిల్లి ప్రజానీకం” అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్‌ టైటిల్‌ని ప్రకటించారు. ఇక ఈ చిత్రంలో నరేష్‌కి జోడీగా శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ హీరోయిన్‌ ఆనంది నటిస్తుంది. ‘వెన్నెల’ కిశోర్, చమ్మక్‌ చంద్ర ముఖ్య పాత్రలు పోషించనున్నారు.

On this auspicious Sri Rama Navami, blessed to share with you the title of my next #ItluMaredumilliPrajaneekam #Naresh59 #IMP @raajmohan73 🎬@anandhiactress @ZeeStudios_ @HasyaMovies @RajeshDanda_ @vennelakishore @lemonsprasad @_balajigutta @abburiravi @SricharanPakala pic.twitter.com/Pu1uHvA2FL

