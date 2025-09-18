 అక్కినేని నాగేశ్వరరావు హిట్‌ సినిమాలు రీరిలీజ్‌.. ఉచితంగానే టికెట్స్‌ | ANR 101st Birth Anniversary: Free Re-Release of Dr. Chakravarthy & Premabhishekam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు హిట్‌ సినిమాలు రీరిలీజ్‌.. ఉచితంగానే టికెట్స్‌

Sep 18 2025 2:04 PM | Updated on Sep 18 2025 2:28 PM

Akkineni nageswara rao Hit Movie re release Tickets Availble No Cost

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ఏఎన్నార్‌) 101వ జయంతి సందర్భంగా పలు సినిమాలు రీరిలీజ్‌ కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన నటించిన డాక్టర్‌ చక్రవర్తి, ప్రేమాభిషేకం చిత్రాలు మరోసారి వెండితెరపైకి రానున్నాయి. చిత్ర పరిశ్రమలో  అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు తీశారు. ఎప్పటికీ ఎవరూ అందుకోలేని ఘనతల్ని సాధించారు. కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారి కోసం హిట్‌ సినిమాలు మరోసారి రానున్నాయి.  ఉచితంగానే టికెట్లు  ఇవ్వనున్నారు.

డాక్టర్‌ చక్రవర్తి, ప్రేమాభిషేకం చిత్రాలు సెప్టెంబర్ 20 నుంచి రీ-రిలీజ్ అవుతున్నాయి.   బుక్ మై షో లో సెప్టెంబర్ 18 నుంచి ఉచితంగానే టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవచ్చు లేదా థియేటర్స్‌ వద్దకు వెళ్లి డైరెక్ట్‌గానే పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ( కృష్ణ టాకీస్), విశాఖపట్నం (క్రాంతి), ఒంగోలు( స్వర్ణ ప్యాలెస్) వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని ప్రముఖ థియేటర్లలో ప్రదర్శనలు జరగనున్నాయి. పలు చోట్ల ఇంకా థియేటర్స్‌ ప్రకటించలేదు. నేడు అందుబాటులోకి రావచ్చని సమాచారం. ఏఎన్నార్‌  అభిమానులకు ఫ్రీ టికెట్స్‌ అందిస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్‌ ప్రకటించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కిష్కింధపురి' మూవీ సక్సెస్ మీట్..ముఖ్య అతిథిగా సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణలో కొలువైన శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?
photo 3

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో నరేష్, వాసుకి ఆనంద్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఓజీ ప్రమోషన్స్ లో ప్రియాంక.. బ్లాక్ డ్రెస్ లో క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్‌ -2025లో అందరినీ ఆకర్షించిన ఫోటోలు ఇవే

Video

View all
YS Jagan Vision The Deck Building In Vizag 1
Video_icon

ఇది YS జగన్ విజన్.. అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న 'ది డెక్'
Rashmika Mandanna Crazy Sequel Projects 2
Video_icon

సీక్వెల్ క్వీన్.. రష్మిక ప్రాజెక్ట్స్ తెలిస్తే దిమ్మతిరిగిపోతుంది
MLA Bathula Lakshma Reddy Give 2 Crore Cheque To Revanth Reddy 3
Video_icon

MLA Bathula Lakshma Reddy: రైతుల కోసం రెండు కోట్లు
Ravi Teja Movies List 2026 4
Video_icon

రవితేజ దండ యాత్ర అప్పుడే..!
Allu Arjun Multi Starrer With Shahrukh Khan 5
Video_icon

బ్లాస్టింగ్ కాంబినేషన్ తో ఐకాన్ స్టార్.. పుష్పగాడు ఇంటర్నేషనల్
Advertisement
 