టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో అడివి శేష్‌ ప్రస్తుతం వరుస హిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్నాడు. ఈ ఏడాది 'మేజర్‌', 'హిట్‌'-2లతో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ విజయాలు అందుకున్న శేష్‌ తాజాగా తన నెక్ట్స్‌ మూవీని అనౌన్స్‌ చేశాడు. శేష్‌ కెరీర్‌లో టర్నింగ్‌ పాయింట్‌గా నిలిచిన గూఢచారి చిత్రం ఎంత పెద్ద హిట్‌ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌తో రాబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు.

వినయ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ చిత్రానికి శేష్‌ స్వయంగా కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించనున్నారు. జీ2 టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్‌మీదకి వెళ్లనుంది. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 9న ముంబై అండ్‌ ఢిల్లీలో మూవీ గ్రాండ్‌ లాంఛ్‌ ఉండనున్నట్లు శేష్‌ తెలిపాడు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియజేయనుంది.

#G2 it is!

Just a little taste for the New Year ❤️

An Epic Action Film visualized by our Brilliant Director @vinaykumar7121

You will know what I mean when you see our “Pre Vision” Video. We will Launch MASSIVE on Jan 9 in Mumbai & Delhi. #HappyNewYear guys 🔥#Goodachari2 pic.twitter.com/WkZ46elqJ2

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) December 29, 2022