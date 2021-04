సాక్షి, హైదరాబాద్‌: దేశంలో కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ విజృంభిస్తుంది. సినీ ఇండస్ట్రీని సైతం కరోనా వదిలిపెట్టడం లేదు. ఇప్పటికే అనేకమంది స్టార్స్‌ దీని బారిన పడ్డారు. దీంతో పలు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ షూటింగ్‌ లొకేషన్లలో పాల్గొంటున్నారు. కోవిడ్‌ దృష్ట్యా చాలా వరకు అసిస్టెంట్‌ల సహాయం తీసుకోకుండా తమ పనులు తామే చూసుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

తాజాగా ఓ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో జగపతి బాబు.. కరోనా కారణంగా తనకు తానే మేకప్‌మెన్‌గా మారిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను షేర్‌ చేస్తూ థ్యాంక్యూ కోవిడ్‌..నీ వల్ల మేకప్ ‌మెన్‌ని అయ్యానంటూ ఫన్నీగా కామెంట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన పలు సినిమాల్లో సపోర్టింగ్‌ రోల్స్‌ పోషిస్తూ సత్తా చాటుతున్నారు.

Thanks to covid..I have become my own make up man. Ha haa.#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/oeOBGEkrWd

— Jaggu Bhai (@IamJagguBhai) April 18, 2021