అమెరికాలో దారుణం జరిగింది. సినిమా హాల్‌లో సీటు కోసం అభ్యర్థించిన ఓ వృద్ధుడ్ని చితకబాదాడో యువకుడు. 63 ఏళ్ల వృద్ధినిపై పిడిగుద్దులు కురిపించాడు. నిందితుని కోసం పోలీసులు గాలింపు చర‍్యలు చేపట్టారు. ఫ్లోరిడాలోని పొంపానో బీజ్‌ ఏఎంసీ సినిమా థియేటర్‌లో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

బీచ్‌ పక్కనే ఉన్న ఫస్ట్ క్లాస్ థియేటర్‌లో సినిమా ఆరంభమైంది. అందరూ తమ తమ సీట్లలో కూర్చుంటున్నారు. ఇంతలో వీఐపీ టికెట్టు కొనుగోలు చేసిన ఓ వృద్ధ జంట తమ సీట‍్ల వద్దకు వచ్చారు. కానీ అప్పటికే అందులో ఇద్దరు యువ జంట కూర్చున్నారు. దీంతో మరో సీటులో కూర్చోవలసిందిగా అభ్యర్థించాడు ఆ వృద్ధుడు.

Cops in Florida looking for a man who beat up a 63-year-old man because he asked to switch seats in a Pompano Beach AMC movie theater.#TrueCrime pic.twitter.com/jBvs5IDCat

