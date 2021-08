ఎంతటోడైనా సరే అమ్మ ముందుకు వచ్చేసరికి పసివాడే అవుతాడు. అలాంటిది అమ్మ ముందు వేషాలేస్తే ఊరుకుంటుందా?. సాధారణంగా అభిమానంతోనో లేదంటే నిరసన తోనో కొందరు ఆట జరిగేటప్పుడు మైదానాల్లోకి పరుగులు తీయడం చూస్తుంటాం. కానీ, ఇక్కడో బుడ్డోడు అల్లరిలో భాగంగా మైదానంలోకి పరుగులు తీశాడు.

సీరియస్‌గా ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ జరుగుతుండగా.. రెండున్నరేళ్ల పిలగాడు తల్లి ఒడి నుంచి తప్పించుకుని గ్రౌండ్‌లోకి దూరబోయాడు. ఆటలో పడి పరధ్యానంలోకి వెళ్లిన ఆ తల్లి.. కాసేపటికే కొడుకు ఫెన్సింగ్‌ కింద నుంచి పాకుతూ గ్రౌండ్‌ వైపు పోతున్న సంగతి గుర్తించింది.

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. 😂

pic.twitter.com/hKfwa6wyWI

— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2021