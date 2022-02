మాస్కో: పాకిస్తాన్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ తన కుత్సిత బుద్ధిని మరోసారి బయటపెట్టారు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడిని పాకిస్తాన్‌ ప్రధాని ఆయన సమర్ధించారు. ప్రస్తుతం రష్యా పర్యటనలో ఉన్న ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ తన యుద్ధోన్మాదాన్ని చాటుకున్నారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం సంతోషాన్ని కలిగించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. సరైన సమయంలో రష్యాలో అడుగు పెట్టానని, రష్యా యుద్ధం ఎంతో ఆసక్తిని కలిగిస్తుందని తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Imran Khan in Russia as Russia invades Ukraine: What a time I have come, so much excitement pic.twitter.com/9T3SuU9KFA

— Yusuf Unjhawala 🇮🇳 (@YusufDFI) February 24, 2022