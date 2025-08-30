 ఏడేళ్ల తర్వాత.. చైనాలో ల్యాండ్‌ అయిన ప్రధాని మోదీ | Pm Modi Arrives In China Tianjin Ahead Of Sco Summit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏడేళ్ల తర్వాత.. చైనాలో ల్యాండ్‌ అయిన ప్రధాని మోదీ

Aug 30 2025 5:20 PM | Updated on Aug 30 2025 5:34 PM

Pm Modi Arrives In China Tianjin Ahead Of Sco Summit

తియాంజిన్‌: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రెండు రోజుల జపాన్‌ పర్యటనను ముగించుకుని.. చైనాకు చేరుకున్నారు. షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సు (SCO)లో పాల్గొనేందుకు ఆయన తియాంజిన్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యారు. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబరు 1 తేదీల్లో తియాంజిన్‌ వేదికగా నిర్వహించనున్న ఎస్‌సీవో సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు.

ఈ క్రమంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌, రష్యా అధినేత పుతిన్‌ సహా ఆయా దేశాధినేతలతో భేటీ కానున్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక క్రమం(ఆర్డర్‌)లో స్థిరత్వం తీసుకురావాలంటే రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైన భారత్, చైనా తప్పనిసరిగా కలిసి పనిచేయాలన్న ప్రధాని మోదీ.. జపాన్‌ పత్రిక యోమియురి షిమ్‌బన్‌కు శుక్రవారం ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. భారత్‌–చైనా సంబంధాల ఆవశ్యకతను మోదీ వివరించారు.

ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, సౌభాగ్యం కోసం ఆసియాలో దిగ్గజ దేశాలైన భారత్, చైనా మధ్య స్నేహ సంబంధాలు బలపడాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సాగిస్తున్న టారిఫ్‌ల యుద్ధాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత్‌–చైనాలు ఒక్కటైతే ఇరుదేశాలతోపాటు ప్రపంచ దేశాలకు సైతం మేలు జరుగుతుందని మోదీ చెప్పారు

జపాన్‌లోని మియాగీ ప్రిఫెక్చర్‌లోని సెండాయ్ నగరంలో ప్రధాని మోదీ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్‌ను సందర్శించారు. ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. తయారీ, మొబిలిటీ, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్‌లు వంటి వ్యాపారాల్లో సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలంటూ ఆయన సూచించారు.

భారత్‌ ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా తన జపాన్‌ పర్యటన కొనసాగిందని ప్రధాని మోదీ ‘ఎక్స్‌’ ద్వారా వెల్లడించారు. 2018లో చైనాలో చివరిసారి ప్రధాని మోదీ పర్యటించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలతో భారత్‌పై విరుచుకుపడుతున్న వేళ.. ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 2

అల్లు అరవింద్‌ తల్లి పార్థివదేహానికి సెలబ్రిటీల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 3

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 4

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )

Video

View all
Onion Farmers Fires on CM Chandrababu Govt 1
Video_icon

కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో ఉల్లి రైతు కష్టాలు
Huge Damage Kamareddy Roads Due to Flood 2
Video_icon

మాచారెడ్డి వద్ద పల్వంచ వాగు పొంగిపొర్లడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
Telangana Cabinet Green Signal For Sarpanch Elections 3
Video_icon

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు తెలంగాణ కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్
YS Jagan Pays Tribute to Allu Arjun Grandmother Kanakaratnam 4
Video_icon

అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్ సంతాపం
Allu Aravind Mother Kanakaratnam Passed Away 5
Video_icon

తెల్లవారుజామున కన్నుమూసిన అల్లు కనకరత్నం (94)
Advertisement
 