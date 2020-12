ఇస్లామాబాద్‌: పాక్‌ నటి మెహ్విష్‌ హయత్‌ పాక్‌ మాజీ ప్రధాని బెనజీర్‌ భుట్టో, మాజీ అధ్యక్షుడు ఆసీఫ్‌ అలీ జర్ధారీ కుమారుడు బిలావాల్‌ భుట్టో జర్ధారీతో వివాహం అంటూ వస్తున్న వార్తలను ఆమె ఖండించారు. సరైన సమాచారం లేకుండా ఇలాంటి తప్పుడు వార్త సృష్టించిన వారిపై ఆమె అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తనకు సంబంధాలను కలిపే ప్రయత్నాలను ఆపి కాస్తా విశ్రాంతి తీసుకొండని నెటిజన్‌లకు ఆమె చురకలు అట్టించారు. అంతేగాక దీనిపై మంగళవారం ఆమె ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘వివాహం అనేది వ్యక్తిగతం. నేను ఎవరిని చేసుకుంటాననేది నా సొంత నిర్ణయం. ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు అతను ఎవరనేది మీకే తెలుస్తుంది. అప్పటీ వరకు ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను సృష్టించడం ఆపండి’ అంటూ మెహ్విష్‌ నెటిజన్‌లపై మండిపడ్డారు. అయితే మెహ్విష్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫెక్ట్‌ బ్యాచిలర్‌ ఎవరని అడగ్గా ఆమె బిలావాల్‌ అని చెప్పారు. దీంతో ఈ వీడియో యూట్యూబ్‌లో వైరల్‌ అవ్వడంతో ఆమె, రాజకీయ నాయకుడు బిలావాల్‌లు త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబుతున్నారంటూ నెట్టింటా వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

Who I choose to marry is my personal decision & ppl will know when it happens! Take a chill pill guys & stop matchmaking!✋🏻Let’s not take a throwaway line in a 2-year-old interview out of context & make unnecessarily juicy headlines. Aur b gham hain zamane mein Shadi k siwaa! LOL

— Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) November 29, 2020