ఎలన్‌ మస్క్‌కు ఉన్న ఫాలోయింగ్‌, అభిమాన గణం సంగతి ఏమోగానీ.. తాజాగా ఆయన చేసిన ఓ రీట్వీట్ ఎక్కువ విమర్శలకే దారి తీసింది. హాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీ ఎక్స్‌ కపుల్‌.. జానీ డెప్‌-అంబర్‌ హర్డ్‌ కోర్టుకెక్కిన వ్యవహారంపై తొలిసారి బహిరంగంగా స్పందించాడు ఎలన్‌ మస్క్‌.

డెప్‌-హర్డ్‌ దావా వ్యవహారంలో శుక్రవారం కోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. దీంతో జ్యూరీ తదుపరి చర్చలు మొదలు పెట్టింది. ఈ దరిమిలా.. ఎలన్‌ మస్క్‌ శనివారం ఉదయం ఓ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇద్దరూ ఉత్తమమైన వ్యక్తిత్వాలు ఉన్న అద్భుతమైన వ్యక్తులని.. వారిద్దరూ జీవితంలో ముందుకు సాగాలని ఆశిస్తున్నట్లు ఓ ట్వీట్‌కు రీట్వీట్‌ చేశాడు. దీంతో కాపురంలో చిచ్చు పెట్టి.. ఇప్పుడు ఓదారుస్తున్నాడంటూ మండిపడుతున్నారు పలువురు.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible.

— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2022