వాహింగ్టన్‌: గత యేడాది మారణహోమం సృష్టించిన కరోనా డెల్టా వేరియంట్‌ కంటే ఒమిక్రాన్‌ శర వేగంతో వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని యూఎస్‌ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ డిసీజ్‌ కంట్రోల్‌ అండ్‌ ప్రివెన్షన్‌ (సీడీసీ) గురువారం వెల్లడించింది. అమెరికాలోని మొత్తం కరోనా కేసుల్లో ఒమిక్రాన్‌ కేసులు 3 శాతం ఉన్నాయని ఈ సందర్భంగా సీడీసీ డైరెక్టర్‌ రోచెల్ వాలెన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు. యూఎస్‌ దేశ వ్యాప్తంగా 96 శాతం మెజార్టీ కేసులన్నీ డెల్లా ఫ్లస్‌కు చెందినవి కాగా, 3 కంటే ఎక్కువ శాతం కేసులు ఒమిక్రాన్‌కు చెందినవని ఆయన తెలిపారు. 75 దేశాల్లోని 36 రాష్ట్రాల్లో కొత్త వేరియంట్‌ కేసులు వెలుగుచూశాయని, కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలో కొత్త వేరియంట్‌ కేసులు రెట్టంపయ్యాయని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా యూఎస్‌ నేషనల్‌ జినోమిక్‌ సీక్వెన్సింగ్‌ అనాలిసిస్‌ డేటాను సీడీజీ విడుదల చేసింది.

వారాల వ్యవధిలోనే ఒమిక్రాన్‌ విజృంభణ

కొత్తవేరియంట్‌ ఒమిక్రాన్‌ కోవిడ్‌ డెల్టా ప్లస్‌ను డామినెట్‌ చేసే ఆధిపత్య జాతిగా పురోగమిస్తుందని యూఎస్‌ సీడీసీ నివేదించింది. మరోవైపు ఈయూ/ఈఈఏ దేశాల్లో 2022 మొదటి రెండు నెలల్లో ఒమిక్రాన్‌ వీఓసీ అత్యంత ప్రబలంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని, పండుగ సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా యూరోపియన్‌ హెల్త్‌ కమిషనర్‌ స్టెల్లా కిరియాకిడ్స్ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా హెచ్చరించారు.

#WATCH | US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Director Rochelle Walensky said, "...Early data suggest that Omicron is more transmissible than Delta, with a doubling time of about two days." pic.twitter.com/RbbLoaQ3Nk

— ANI (@ANI) December 15, 2021