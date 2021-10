Ndakasi Selfie Pose Gorilla No More: ఫేస్‌బుక్‌ మీద ఆరోపణల తర్వాత సోషల్‌ మీడియా మనుషుల మీద మానసికంగా ప్రభావం చూపెడతాయా? లేదా? అనేది ప్రస్తుతం చర్చలో నడుస్తోంది. ఇలాంటి తరుణంలో ఓ ఘటన ఇంటర్నెట్‌లో యూజర్లను భావోద్వేగాల్ని ప్రదర్శించేలా చేస్తోంది. కొన్నేళ్ల క్రితం మనిషితో సెల్ఫీకి ఫోజులిచ్చిన ఓ గొరిల్లా.. చివరికి తనను కాపాడిన వ్యక్తిలోనే తుదిశ్వాస విడిచి అందరితో కంటతడి పెట్టిస్తోంది.

సెల్ఫీ స్టార్‌ ఎండకశి.. కొండ జాతికి చెందిన గొరిల్లా ఇది. 2019లో తన తోటి గొరిల్లా ఎన్‌డెజెతో కలిసి పార్క్‌ రేంజర్‌ మాథ్యూ షమావూ తీసిన సెల్ఫీకి సీరియస్‌ ఫోజు ఇచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఈ గొరిల్లా వరల్డ్‌ ఫేమస్‌ అయ్యింది. ఎండకశి మీద మీమ్స్‌, కథనాలు ఎన్నో వచ్చాయి. కొన్ని డాక్యుసిరీస్‌లలోనూ కనిపించింది. చివరికి పద్నాలుగేళ్ల వయసులో.. దాని చిన్నప్పటి నుంచి సంరక్షిస్తున్న ఆండ్రే బౌమా కౌగిలిలోనే కన్నుమూసింది అది.

సోషల్‌ మీడియాలో ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతోంది. అనారోగ్య సమస్యలతోనే ఎండకశి చనిపోయినట్లు పార్క్‌ నిర్వాహకులు తెలిపారు. చిన్నపిల్లలా చూసుకున్నా. కానీ, వీడు నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు అంటూ ఆండ్రే పేరిట ఓ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

This picture of two gorillas 🦍 posing for a selfie is one of the best things I’ve seen this week! 😭😭 pic.twitter.com/ftj2k3s1DF

