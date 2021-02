గల్వాన్‌ ఘటన: తొలిసారి వివరాలు వెల్లడించిన చైనా

బీజింగ్‌: భారత్‌- చైనా సరిహద్దుల్లో ప్రతిష్టంబనకు దారి తీసిన గల్వాన్‌ ఘటనలో మృతి చెందిన తమ సైనికుల వివరాలపై డ్రాగన్‌ దేశం తొలిసారిగా నోరు విప్పింది. తూర్పు లదాఖ్‌ ఘర్షణలో తమ జవాన్లు నలుగురు అమరులైనట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు మృతుల పేర్లను కూడా చైనా విడుదల చేసినట్లు ఆ దేశ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ ఘటనలో మరణించిన నలుగురు సైనికులకు గౌరవ హోదాలు కల్పించినట్లు పేర్కొంది. ఇందుకు సంబంధించి సెంట్రల్‌ మిలిటరీ కమిషన్‌ శుక్రవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసినట్లు తెలిపింది. అదే విధంగా భారత్‌తో జరిగిన ఘర్షణలో ఆర్మీని ముందుండి నడిపించిన కల్నల్‌కు సముచిత గౌరవం కల్పించినట్లు పేర్కొంది.

కాగా గతేడాది జూన్‌లో, వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి భారత జవాన్లు- డ్రాగన్‌ ఆర్మీకి మధ్య జరిగిన ఘర్షణ కారణంగా సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. డ్రాగన్‌ ఆర్మీ దురాగతానికి కల్నల్‌ సంతోష్‌ బాబు సహా 20 మంది భారత సైనికులు అమరులయ్యారు. అయితే చైనా మాత్రం ఈ ఘటనలో తమ జవాన్లు మరణించినట్లు గతంలో ధ్రువీకరించలేదు. ఇక శుక్రవారం తొలిసారిగా అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో భాగంగా నలుగురు మృతి చెందినట్లు వెల్లడైంది.

