వాషింగ్టన్‌: పాటలకు, యానిమేషన్స్‌కు, ఇంకా ఇతరత్రా వీడియోలు చాలా వాటికి హక్కులు ఉంటాయి. ఇందులో కొన్నింటిని ఆసక్తి ఉన్న ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు. మరికొన్నింటిని మాత్రం కొనుక్కునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా అమ్మడానికి మాత్రం మేకర్స్‌ పెద్దగా ఇంట్రస్ట్‌ చూపరు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఓ పది సెకన్ల వీడియో క్లిప్పింగ్‌ రూ.48.4 కోట్లకు అమ్ముడుపోయింది. ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇదే నిజం. ఇంతకీ అందులో అంత స్పెషలేముందంటారా? అదేంటో తెలియాలంటే ఇది చదివేయాల్సిందే..

అమెరికాకు చెందిన ఆర్ట్‌ కలెక్టర్‌ పబ్లో రోడ్రిగ్యూజ్‌ ఫ్రైల్‌ గతేడాది ఓ వీడియోను రూపొందించాడు. పది సెకన్ల నిడివి మాత్రమే ఉన్న దీనికోసం అతడు 67 వేల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాడు. భారత కరెన్సీలో చెప్పాలంటే అక్షరాలా రూ.49.23 లక్షలు వెచ్చించాడు. అయితే అనూహ్యంగా గతవారం ఈ వీడియో 6.6 మిలియన్‌ డాలర్లకు అంటే 48.47 కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముడుపోయింది. ఈ వీడియోలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ నేలపై చొక్కా లేకుండా పడుకున్నట్లుగా ఉండగా అతడి శరీరంపై రకరకాల నినాదాలు రాసి ఉన్నాయి. జనాలు అతడిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్లిపోతున్నారు.

A 10-second video clip sold for $6.6 million: A new type of digital asset known as a non-fungible token (NFT) has exploded in popularity as enthusiasts and investors scramble to spend money on items that only exist online https://t.co/2wrD4iFdkS pic.twitter.com/3St8ERSllo

— Reuters (@Reuters) March 1, 2021