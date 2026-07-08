మహిళా ఉద్యోగి ఫిర్యాదుతో నా ఉద్యోగం పోయింది..!

నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను. నా కింద పనిచేసే ఒక మహిళా టీమ్ మెంబర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. ఇంటర్నల్ కమిటీ ముందు జరిగిన విచారణలో ఈ కేసులోని అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించకుండా... నా వాదనలు వినకుండానే నన్ను తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేవలం ఒక రూమ్లో కూర్చుని విచారించి, ఒకటే మీటింగ్లో ఎటువంటి నిర్దిష్ట ఆధారాలూ చూపించకుండానే నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. ఇదంతా వారు ఒక ప్లానింగ్ మేరకు చేశారని నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అయితే నాకు వారితో పోరాడే ఓపిక లేదు. నా ఉద్యోగ తొలగింపునకు బదులుగా రాజీనామాను ఆమోదించేలా కంపెనీని ఒప్పించడానికి, న్యాయపరంగా నాకు ఉన్న అవకాశాల గురించి సలహా ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
– సంతోష్, హైద్రాబాద్
పనిచేసే ప్రదేశాలలో లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం (POSH ACT) మహిళలను రక్షించడానికి, వారు నిర్భయంగా బయటకు వచ్చి పని చేసుకోవడం కోసం చేసిన చాలా మంచి చట్టం. అయితే మిగిలిన అన్ని చట్టాలను దుర్వినియోగం చేసినట్టే ఈ చట్టాన్ని కూడా కొన్ని సందర్భాలలో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలూ, ఫిర్యాదులూ లేకపోలేదు.
ఈ కేసులో మీరు తప్పు చేస్తే కచ్చితంగా శిక్ష అనుభవించాల్సిందే కానీ మీరు ఏ తప్పూ చేయలేదు అనుకున్నప్పుడు మీ హక్కులను పక్కనపెట్టి మరీ ఎందుకు రాజీ పడాలని అనుకుంటున్నారు? ఏది ఏమైనాప్పటికీ, POSH చట్టం కింద ఎటువంటి ఫిర్యాదు వచ్చినా, ఏడు రోజులలోగా నిందారోపితునికి తగిన నోటీసులు జారీ చేసి, నిబంధనల ప్రకారం విచారణ జరపవలసి ఉంటుంది.
మీ వాదనలను పూర్తిగా వినడం, మీ తరఫున సాక్ష్యాలను పరిశీలించడం, సాక్షులను విచారించడం వంటివి తప్పక చేయవలసినదే. అలా జరగని పక్షంలో మీరు అప్పీలుకు వెళ్ళవచ్చు. ఇదివరకు ఈ చట్టం కింద అప్పీలేట్ అథారిటీ ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం హైదరాబాద్ లోని లేబర్ కోర్టు జడ్జి వద్ద అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, దీనిపై సత్వరం విచారించవలసిందిగా కూడా కోరవచ్చు.
ఒకవేళ ఇదంతా వద్దని అనుకుంటే, కంపెనీవారికి వారు చేసిన పోరపాట్లు అన్ని చెప్తూ ఒక నిర్దిష్టమైన లీగల్ నోటీస్ / లెటర్ పంపండి. దీనిని సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుని మీకు సరైన రిలీవింగ్ లెటర్లు ఇచ్చేస్తే సరి. లేకపోతే మీరు కోర్టును ఆశ్రయించండి. అప్పీల్ చేసుకోవటానికి 90 రోజుల గడువు ఉంటుంది. ఒకవేళ అందులో అనివార్యమైన ఆలస్యం ఏదైనా జరిగినట్లయితే అందుకు తగిన కారణాలు చూపిస్తూ కూడా అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు.
– శ్రీకాంత్ చింతల,
హైకోర్టు న్యాయవాది
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