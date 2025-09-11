 ప్రభుత్వం మెడలు వంచుదాం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రభుత్వం మెడలు వంచుదాం

Sep 11 2025 2:59 AM | Updated on Sep 11 2025 2:59 AM

ప్రభుత్వం మెడలు వంచుదాం

ప్రభుత్వం మెడలు వంచుదాం

వైఎస్సార్‌ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జగ్గిరెడ్డి

రావులపాలెం: హామీలు అమలు చేయకుండా, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతో పాలన సాగిస్తున్న ప్రభుత్వం మెడలు వంచి పథకాలు సాధిద్దామని మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్‌ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌ సీపీ నిర్వహించిన ‘బాబు ష్యూరిటీ.. మోసం గ్యారంటీ’ కార్యక్రమంలో రాజోలు నియోజకవర్గంలో సుమారు 1,355 ఇళ్లకు తిరిగి క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేసి, పీడీఎఫ్‌ అప్లోడ్‌ చేసినందుకు ఆ నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలో 4వ ర్యాంకు, జిల్లాలో ఫస్ట్‌ ర్యాంకు సాధించింది. ఆ నేపథ్యాన్ని పురస్కరించుకుని రాజోలు నియోజకవర్గ పార్టీ కోఆర్డినేటర్‌ గొల్లపల్లి సూర్యారావును, అమలాపురం, రాజోలు నియోజకవర్గాల పార్టీ పరిశీలకునిగా నియమితులైన కర్రి పాపారాయుడును జిల్లా అధ్యక్షుడు జగ్గిరెడ్డి బుధవారం రావులపాలెం మండలం గోపాలపురంలోని ఆయన స్వగృహంలో ఘనంగా సత్కరించారు.

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    పోల్

    Photos

    View all
    photo 1

    భార్యతో వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న జవాన్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (ఫొటోలు)
    photo 2

    ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతున్న పుజారా దంపతులు (ఫొటోలు)
    photo 3

    చీరలో మెరిసిపోతున్న అలనాటి స్టార్ హీరోయిన్ మీనా (ఫొటోలు)
    photo 4

    ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
    photo 5

    ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    YS Jagan Straight Question To CM Chandrababu Against Farmers Problems 1
    Video_icon

    YS జగన్ సూటి ప్రశ్న.. సమాధానం చెప్పు చంద్రబాబు
    Sushila Karki Former Chief Justice Appointed As Interim Head Of Nepal Government 2
    Video_icon

    నేపాల్ సుప్రీంకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలు అందించిన సుశీల కర్కి
    Varun Tej and Lavanya Tripathi Welcome Their Baby Boy 3
    Video_icon

    తండైన మెగా హీరో.. వారసుడొచ్చాడు..!
    Onion Farmers Impatience On CM Chandrababu 4
    Video_icon

    బాబు ఇచ్చేది ఇది.. ఉల్లి రైతులపై.. బాబు దెబ్బ
    Diarrhea Cases In Vijayawada 5
    Video_icon

    విజయవాడ న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియా విజృంభణ
    Advertisement
     