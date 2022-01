Chinese Father Girlfriend Sentenced to Death for killing two toddlers by throwing out of building బీజింగ్‌: ప్రియురాలి మోజులో కన్న బిడ్డల్నే కడతేడ్చాడా కసాయి తండ్రి. నిర్థాక్షిణ్యంగా 15 వ అంతస్థు నుంచి కిందకి తోసేశాడు. వేరే స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లలను పెంచడం ప్రియురాలికి ఇష్టంలేకపోవడమే కారణం. దీంతో కోర్టు సదరు తండ్రికి, అతని ప్రియురాలికి మరణశిక్ష విధించింది. మీడియా కథనాల ప్రకారం..

చైనాలోని చాంగ్‌కింగ్ మున్సిపాలిటీకి చెందిన జాంగ్‌ బో (25)అనే వ్యక్తి మొదటి భార్య అయిన చెన్ మెయిలిన్‌కు విడాకులిచ్చాడు. తర్వాత అతని గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌ యే చెంగ్‌షెన్‌ను వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఐతే మొదటి భార్యకు పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలను పెంచడానికి ఆమె నిరాకరించింది. పిల్లలను వదిలించుకోమని తరచూ పోరుపెట్టేది. అంతేకాకుండా పిల్లలుంటే వివాహం చేసుకోనని షరతు కూడా పెట్టింది. దీంతో ఆ కసాయి తండ్రి గత యేడాది నవంబర్‌ 2న 15వ అంతస్తు నుంచి పిల్లల్ని కిందకితోసేసి హతమార్చాడు. రెండేళ్ల జాంగ్‌ రిషు, ఏడాది వయసున్న జాంగ్‌ యాంగ్రుయ్‌ పిల్లలిద్దరూ భవనం పై నుంచి కిందపడగానే ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స సమయంలో మృతి చెందారు.

ఈ ఘటనపై అతని మాజీ భార్య చెన్ మెయిలిన్ మాట్లాడుతూ, 'ఝాంగ్‌ బో విడాకులకు ముందే వివాహం చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఆమెను గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌గా అందరి ముందు నమ్మబలికాడు. ఆమె కోసమే నాకు విడాకులు ఇచ్చాడు కూడా. కుమార్తె సంరక్షణను ఆమె తల్లికి ఇవ్వాలని, కుమారుడి సంరక్షణ బాధ్యతను తండ్రికి 6 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఇవ్వాలని కోర్టు విడాకుల సమయంలో ఆదేశించింది. చివరికి ఇంత పని చేశాడని పోలీసులకు చెబుతూ కన్నీరు మున్నీరయ్యింది

ప్రియురాలికి కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు తెలియడంతో వెంటనే పిల్లల నుంచి విడిపోవాలని కోరింది. ఒక రోజు ఇద్దరు పిల్లలు జాంగ్ బోతో ఉన్న సమయంలో అతని గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌ వీడియో కాల్‌ చేసి చేతి మణికట్టును బ్లేడుతో కోసుకుంది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన జాంగ్ బో ఆగ్రహావేశాలతో పిల్లలిద్దరినీ భవనంపై నుంచి కింద పడేశాడు. తను నిద్రిస్తున్న సమయంలో పిల్లలు భవనంపై నుంచి పడిపోయినట్లు అందరికీ కట్టుకథ అల్లి చెప్పాడు. ఐతే పోలీసుల విచారణలో నిజం ఒప్పుకున్నాడు. తాజాగా వెలుగు చూసిన ఈ దుర్ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

