భారత యూజర్లకు ఓపెన్‌ఏఐ బంపర్ ఆఫర్

Nov 4 2025 10:59 AM | Updated on Nov 4 2025 11:12 AM

why OpenAI made ChatGPT Go plan free all users in India for one year

ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఓపెన్‌ఏఐ (OpenAI) ‘చాట్‌జీపీటీ గో’(ChatGPT Go) సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను భారతీయులకు ఏడాదిపాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే ఇప్పటికే ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ తీసుకున్న యూజర్లకు ఈ ప్లాన్‌ను మరో ఏడాదిపాటు డిఫాల్ట్‌గా పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ వారం చివరి నుంచి ఈ ఆఫర్‌ను అమలు చేస్తున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఆఫర్‌ పొడిగింపునకు సంబంధించి వినియోగదారుల తరఫున ఎటువంటి చర్యలు అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. వారి బిల్లింగ్ తేదీని 12 నెలలకు వాయిదా వేస్తూ చాట్‌జీపీటీ గో అన్ని సర్వీసులు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

భారత్‌పై ఓపెన్‌ఏఐ దృష్టి

చాట్‌జీపీటీ గో (ChatGPT Go)ను భారతదేశంలోని వినియోగదారులకు ఏడాదిపాటు ఉచితంగా అందించనున్నట్లు ఓపెన్‌ఏఐ ఇటీవల ప్రకటించింది. నవంబర్ 4 నుంచి పరిమిత కాలం పాటు నిర్వహించే ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్‌లో నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఆఫర్‌ను పొందవచ్చని తెలిపింది. భారత్‌లో తొలిసారిగా నవంబర్ 4న బెంగళూరులో డెవ్‌డే ఎక్స్ఛేంజ్ (DevDay Exchange-బైకర్‌ ప్రోగ్రామ్‌) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగానే ఈ ఉచిత ఆఫర్‌ను కంపెనీ ప్రకటించింది.

క్వెరీలు, ఇమేజ్ జనరేషన్ పరిమితులు తక్కువగా ఉండే ఈ చాట్‌జీపీటీ గో ప్లాన్‌ను భారతీయ వినియోగదారుల కోసం అందుబాటు చార్జీలతో అందించాలనే లక్ష్యంతో ఓపెన్‌ఏఐ ఈ ఏడాది ఆగస్టులో దీన్ని ఆవిష్కరించింది.

చాట్‌జీపీటీ వర్సెస్ చాట్‌జీపీటీ గో

అంశంచాట్‌జీపీటీ ఫ్రీచాట్‌జీపీటీ గో
ధరఉచితంనెలకు రూ.399 (ప్రస్తుతానికి ఏడాది ఉచితం)
ప్రధాన మోడల్GPT-3.5, పరిమిత GPT-5 యాక్సెస్మెరుగైన/ విస్తరించిన GPT-5 యాక్సెస్
మెసేజ్ పరిమితులుచాలా పరిమితం, పీక్ అవర్స్‌లో వేగం తగ్గుతుందిఫ్రీ ప్లాన్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ మెసేజ్ పరిమితులు
ఇమేజ్ జనరేషన్పరిమితంగా ఉంటుందిఫ్రీ ప్లాన్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్
ఫైల్ అప్‌లోడ్‌చాలా పరిమితం (ఎంచుకున్న ఫైల్స్)మరింత ఎక్కువ ఫైల్స్‌ అప్‌లోడ్‌ చేయవచ్చు.
డేటా విశ్లేషణప్రాథమిక, పరిమిత యాక్సెస్అడ్వాన్స్‌డ్‌ డేటా విశ్లేషణకు మెరుగైన యాక్సెస్
కస్టమ్ జీపీటీలుయాక్సెస్ లేదుకస్టమ్ జీపీటీలు, ప్రాజెక్ట్‌లు, టాస్క్‌లకు యాక్సెస్
లక్షిత వినియోగదారులుసాధారణ, అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించే వినియోగదారులువిద్యార్థులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, మెరుగైన యాక్సెస్ కోరుకునే సాధారణ వినియోగదారులు

 

చాట్‌జీపీటీ గో వర్సెస్ మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్

అంశంచాట్‌జీపీటీ గోమైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్
ప్రధాన ఏకీకరణస్టాండలోన్ చాట్‌బాట్‌, అన్ని ప్లాట్‌పామ్‌లకు వర్తిస్తుంది (API ద్వారా విస్తృత ఏకీకరణ)మైక్రోసాఫ్ట్ 365 (Word, Excel, Outlook, Teams, GitHub) అప్లికేషన్లలో ఏకీకృతం చేశారు.
ప్రధాన లక్ష్యంసాధారణ సంభాషణ, సృజనాత్మకత, కోడింగ్, చిన్న వ్యాపార ఉత్పాదకతమైక్రోసాఫ్ట్ ఎకోసిస్టమ్ (Ecosystem) లోని ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రొడక్షన్‌, పనుల ఆటోమేషన్
డేటా సోర్స్‌ఓపెన్ఏఐ శిక్షణ డేటాసెట్లు + వెబ్ సెర్చ్ఓపెన్ఏఐ మోడల్స్ + బింగ్ సెర్చ్ + వినియోగదారుల సంస్థాగత డేటా (M365 ఫైల్స్)
భద్రతయూజర్ డేటాను ఏఐ శిక్షణకు ఉపయోగించకుండా నిలిపివేయవచ్చు (గో, ప్లస్ ప్లాన్లలో)ఎంటర్‌ప్రైజ్‌ ప్లాన్లలో స్ట్రక్చరల్‌ భద్రతా
కస్టమ్ టూల్స్కస్టమ్ జీపీటీలను రూపొందించే సామర్థ్యం (గో లో పరిమిత యాక్సెస్)MS 365 యాప్లలో నిర్దిష్ట పనులు చేయగల సామర్థ్యం

