బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సిన రూ.9,000 కోట్లకు పైగా బకాయిల్ని ఎగ్గొట్టి విదేశాలకు పరారైన లిక్కర్‌బ్యారన్‌ విజయ్‌ మాల్యాను ఇండియాకు రప్పించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఈ లిక్కర్‌ కింగ్‌ గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

లిక్కర్‌ కంపెనీ నుంచి ఫోర్స్‌ ఇండియా ఫార్ములా వన్‌ దాకా..ఐపీఎల్‌ నుంచి కింగ్‌ ఫిషర్‌ ఎయిర్‌ లైన్స్‌ దాకా..విజయ్‌ మాల్యా చేసిన ప్రతీ బిజినెస్‌లోనూ నష్టాలే స్వాగతం పలికాయి. ముఖ్యంగా 2005లో ప్రారంభించిన కింగ్‌ఫిషర్ ఎయిర్‌లైన్స్ వైఫల్యం అప్పుల భారాన్ని మరింత పెంచేశాయి. ఇతర వ్యాపారాలు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. పైలట్‌లు, ఇంజనీర్‌లకు నెలల తరబడి జీతాలు చెల్లించడంలో విఫలమయ్యారు. అందుకే 2012లో నాటి భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం మాల్యాకు చెందిన కింగ్‌ ఫిషర్‌ ఎయిర్‌లైన్‌ లైసెన్స్‌ను రద్దు చేసింది.

వెరసీ బ్యాంకుల వద‍్ద తీసుకున్న వేల కోట్ల రుణాల్ని తిరిగి బ్యాంకులకు చెల్లించలేక 2016లో భారత్‌ నుంచి పారిపోయాడు. అందుకే బ్యాంక్‌లు విజయ్‌ మాల్యాకు ఇచ్చిన రుణాల్ని ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తుంటే..ఇటు కేంద్రం సైతం యూకే నుంచి భారత్‌కు తెప్పించే ప్రయత్నాల్ని కొనసాగిస‍్తుంది.

He tweets only when the banks are closed. 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/7I1lMDrqke

— Vithoba Corleone (@DonJuannabe) May 5, 2022