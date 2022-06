ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్‌ దిగ్గజం శాంసంగ్‌ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.ఇప్పటికే ఫీచర్‌ ఫోన్‌లు, గెలాక్సీ ఎఫ్‌ఈ స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ల తయారీ నిలిపివేసింది. అయితే తాజాగా టీవీలు, హోం అప్లయన్సెస్‌ల తయారీని తగ్గిస్తున్నట్లు తేలింది.

వెలుగులోకి వచ్చిన పలు నివేదికల ఆధారంగా..జాతీయ అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, తగ్గుతున్న కన్జ్యూమర్‌ డిమాండ్‌లతో పాటు ఉక్రెయిన్‌ పై రష్యా యుద‍్ధం కారణంగా ఆయా ప్రొడక్ట్‌ల అమ్మకాలు తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ప్రొడక్షన్‌ తగ్గించి, ఉన్న వాటిని అమ్మేందుకు సిద్ధమైంది.

After phones, #SouthKorean tech giant #Samsung (@Samsung ) is now reportedly reducing the production of its #TVs and home appliances. pic.twitter.com/xAgpIDiRgx

— IANS (@ians_india) June 26, 2022