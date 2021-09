స్టార్టప్స్‌ అంటే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌, ఓలా, జోమాటోలు గుర్తుకు వస్తాయి. స్టార్టప్‌ ఫౌండర్లు అంటే బైజూస్‌ రవీంద్ర, అథర్‌ తరుణ్‌ మెహతా ఇలా బయటి వారి పేర్లే వినిపిస్తాయి. స్విగ్గీ, రెడ్‌బస్‌ వంటి స్టార్టప్‌లు తెలుగు వారే స్థాపించిన వీరిలో చాలా మంది అర్బన్‌ నేపథ్యం, ఉన్నత విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసిన వారే ఎక్కువ. కానీ తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతంలోని జిల్లా పరిషత్‌ స్కూల్‌కి చెందిన ఓ విద్యార్థికి వచ్చిన ఐడియా పెద్ద స్టార్టప్‌కి నాందిగా మారింది.

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా చింతలకుంట జిల్లా పరిషత్‌ స్కూల్‌లో చదివిన శ్రీజకి వచ్చిన ఐడియా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన హరితహారం రూపు రేఖలనే మార్చబోతుంది. ఆమె ఇచ్చిన ఐడియాతో రూపొందించిన బయోపాట్‌లను భారీ ఎత్తున తయారు చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధమైంది.

సైన్స్‌ఫేర్‌ కోసం

పాఠశాల స్థాయిలో నిర్వహించిన సైన్స్‌ఫేర్‌ పోటీల్లో ఇంటి దగ్గర దొరికే వస్తువులతో చేతులతోనే ప్లాస్టిక్‌ కవర్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే కుండీలను శ్రీజ తయారు చేసింది. నర్సరీల్లో మొక్కలు పెంచేందుకు ప్లాస్టిక్‌ కవర్ల స్థానంలో ఆమె రూపొందించిన కుండీలు ఎంతో ఉపయోకరంగా ఉన్నాయి. వీటిని ఉపయోగించడం వల్ల వాయు కాలుష్యం తగ్గించడంతో పాటు ప్టాస్టిక్‌ వినియోగాన్ని కంట్రోల్‌ చేసే వీలుంది.

ముందుకొచ్చిన టీఎస్‌ఐసీ

శ్రీజ బయోపాట్‌ కాన్సెప్టుని తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్‌ సెంటర్ (టీఎస్‌ఐసీ) దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఆమె పాఠశాలలో పని చేసే మ్యాథ్స్‌ టీచర్‌ అగస్టీన్‌. శ్రీజ ఫార్ములా ప్రకారం కుండీలు తయారు చేసేందుకు అవసరమైన యంత్ర సామాగ్రిని రూపొందించేందుకు టీఎస్‌ఐసీ ముందుకు వచ్చింది.



శభాష్‌ శ్రీజ

టీఎస్‌ఐసీ చేపట్టిన పలు ప్రయోగాల అనంతరం తొలి బయో ప్రెస్‌ 4టీ మిషన్‌ సెప్టెంబరు మొదటి వారంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక్కడ తయారైన కుండీలకు బయోపాట్‌లుగా పేరు పెట్టారు. ఇటీవల శశిథరూర్‌ నేతృత్వంలో హైదరాబాద్‌లో పర్యటించిన పార్లమెంటు ఐటీ స్టాండింగ్‌ కమిటీ పరిశీలించి శ్రీజను మెచ్చుకుంది.

భారీ ఎత్తున

శ్రీజ ఐడియాని అనుసరించి టీఎస్‌ఐసీ రూపొందించిన బయోప్రెస్‌ 4టీ మిషన్‌తో నెలకు 6,000ల వరకు బయోపాట్స్‌ని తయారు చేయవచ్చు. దీన్ని త్వరలోనే 50,000 సామర్థ్యానికి పెంచాలని నిర్ణయించారు. హరితహారంలో వాడే మొక్కలతో పాటు పలు నర్సరీలకు సైతం వీటిని సరఫరా చేసే యోచనలో ఉన్నారు. దీని కోసం స్వయం సహాయక బృందాల సహకారం తీసుకోనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతంలో సరికొత్త ఉపాధికి ఈ బయోపాట్స్‌ అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.

