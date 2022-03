ప్రభాస్‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న రాధేశ్యామ్‌ రిలీజ్‌కి ముందే అరుదైన రికార్డ్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఇంత వరకు ఎవరూ చేయని విధంగా మెటావర్స్‌ వెర్షన్‌ ట్రైలర్‌ని లాంఛ్‌ చేసింది. రాధేశ్యామ్‌ సినమాలో భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తులను చెప్పే వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్న ప్రభాస్‌.. తన సినిమాని ఫ్యూచర్‌ టెక్నాలజీగా చెప్పుకుంటున్న మెటావర్స్‌లో రిలీజ్‌ చేశారు.

మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌ మరో అద్భుత సృస్టి మెటావర్స్‌. వాస్తవ ప్రపంచం రూపు రేఖలను మెటావర్స్‌ మార్చేయగలదని టెక్‌ నిపుణులు చెప్పుకుంటున్నారు. వర్చువల్‌ రియాలిటీ, ఆగ్యుమెంటెడ్‌ రియాలిటీ, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌ ఇతర టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తూ వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వ్యక్తులతో ఓ కొత్త ప్రపంచపు అనుభూతిని కలిగించడమే మెటావర్స్‌ ప్రత్యేకత.

History has been made! For the first time ever in the history of cinema, a film trailer has been launched in the metaverse. Click on the link for an enthralling experience! #RadheShyamOnMetaversehttps://t.co/J3BCANbeEf

— Radhe Shyam (@RadheShyamFilm) March 3, 2022