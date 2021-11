సోషల్‌ మీడియాలో తనపై వస్తున్న కథనాలపై దేశీయ బిజినెస్‌ టైకూన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆనంద్‌ మహీంద్రా క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడులు పెట్టారంటూ కొన్ని కథనాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ కథనాలపై ఆనంద్‌ మహీంద్రా స్పందించారు. తాను క్రిప్టోలో పెట్టుబడులు పెట్టలేదని, ఆ కథనాలన్నీ అవాస్తవాలేనని కొట్టిపారేశారు.

This would be highly amusing if it wasn’t so unethical &, in fact, dangerous. Someone saw this online & alerted me. I need to make people aware that this is completely fabricated & fraudulent. Takes fake news to a new level. Ironically, I’ve not invested a single rupee in cryptos pic.twitter.com/cfWRDY1J88

— anand mahindra (@anandmahindra) November 19, 2021