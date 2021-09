పోచంపల్లి పట్టులో మెరిసిన బెంగాల్‌ ఎంపీ

హైదరాబాద్‌ : పార్లమెంటులో పదునైన ప్రసంగాలతో అధికార పక్షంపై విరుచుకుపడే ఫైర్‌ బ్రాండ్‌ ఎంపీ మహువా మెయిత్రా పోచంపల్లి పట్టులో మెరిసిపోయారు. భారతీయ హస్తకళలను ఆమె మెచ్చుకుంటూ మోస్ట్‌ బ్యూటిఫుల్‌ పోచంపల్లి కాటన్‌ శారీ అంటూ ప్రశంసలు అందించారు. తెలంగాణ బహుమతిగా మంత్రి కేటీఆర్‌ ఈ చీరను అందించారని పేర్కొంటూ ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు.

Indian handlooms rock - wearing the most beautiful Pochampalli cotton saree from Telengana gifted to me on recent IT committe tour by @KTRTRS pic.twitter.com/jB30pxFeZN

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 14, 2021