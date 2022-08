స్వీట్‌ 16: త్వరపడండి అంటూ ఊరిస్తున్న ఇండిగో!

సాక్షి, ముంబై: బడ్జెట్‌ ధరలో విమాన టికెట్లను సందించే ప్రముఖ దేశీయ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో ప్రయాణీకుల కోసం బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. ‘స్వీట్ 16’ అంటూ తన కస్టమర్లను ఊరిస్తోంది. కేవలం రూ. 1616 ప్రారంభ ధరతో విమాన ప్రయాణం చేసే అవకాశం కల్పిస్తోంది. యానివర్సరీ ఆఫర్‌గా అందిస్తున్న ఈ సేల్‌ ఆగస్ట్ 5 వరకే ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుందని ఇండిగోట్వీట్‌ చేసింది. (ఆనంద్‌ మహీంద్ర వీడియో: నెటిజనుల కౌంటర్స్‌ మామూలుగా లేవు!)

ఇండిగో సర్వీసులు ప్రారంభించి 16 ఏళ్లు అవుతున్న నేపథ్యంలో కంపెనీ ఈ ఆఫర్ తీసుకు రావడం విశేషం. ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఆగస్ట్ 3న ప్రారంభమై ఆగస్ట్ 5 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సేల్‌లో రూ. 1616 ప్రారంభ ధరకే విమాన టికెట్లను అందిస్తోంది.

అలాగే హెచ్‌ఎస్‌బీసీ ద్వారా టికెట్లు బుక్‌ చేసుకున్న వారు రూ. 800 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌లో టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారు ఆగస్ట్ 18 నుంచి 2023 జూలై 16 వరకు ఎప్పుడైనా ప్రయాణించవచ్చని ఇండిగో ట్వీట్ చేసింది. కాగా ఇప్పటికే పలు విమానయాన సంస్థలు తక్కువ ధరల్లో విమాన టికట్ల ఆఫర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

