ఆనంద్‌ మహీంద్ర వీడియో: నెటిజనుల కౌంటర్స్‌ మామూలుగా లేవు!

సాక్షి,ముంబై: చమక్కులు, ఫన్నీ వీడియోస్‌ మాత్రమే కాదు ఇన్నోవేటివ్‌ ఐడియాలను, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తన ఫోలోవర్స్‌తో పంచుకోవడంలో బిలియనీర్‌, బడా పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్ర ఎపుడూ ఒక అడుగు ముందే ఉంటారు. తాజాగా ఒక అద్భుతమైన వీడియోను ట్విటర్‌ ద్వారా షేర్‌ చేశారు. మన దేశంలోని రోడ్లు, గుంతలకు ఇది చక్కటి పరిష్కారం అన్నారు. అయితే దీనికి నెటిజన్ల లైక్స్‌తోపాటు, విమర్శలు, కౌంటర్లు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి.

I’d say this is an innovation that’s essential for India. Some building/construction material company needs to either emulate this or collaborate with this firm and get it out here pronto! pic.twitter.com/LkrAwIOP1x

