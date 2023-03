ఆర్థిక సంవత్సరం ముగుస్తోంది. మార్చి 31 సమీపిస్తుండటంతో పన్ను చెల్లింపుదారులు హడావుడి పడుతున్నారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలను ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. అయితే ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి రూ. 41,104 రీఫండ్‌ చేస్తున్నట్లు కొందరికి ఈ మెయిల్స్‌ వచ్చాయి. ఈ రీఫండ్‌ పొందడానికి వ్యక్తిగత వివరాలను సమర్పించాలని ఆ మెయిల్‌ ద్వారా కోరారు.

‘ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారికంగా ఖాతా-ఆడిట్‌ను పూర్తి చేసింది. మీకు రూ. 41,101.22 రీఫండ్‌కు అర్హత ఉంది.. కానీ మీ వివరాలు కొన్ని తప్పుగా ఉన్నాయి. పరిశీలించి సరిచేసుకోండి’ అంటూ ఓ లింక్‌ ట్యాబ్‌ను అందులో ఇచ్చారు. డిప్యూటీ కమిషనర్‌ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ టాక్స్, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్, ఇన్‌కమ్ టాక్స్ డిపార్ట్‌మెంట్, బెంగళూరు నుంచి ఆ ఈమెయిల్‌ను పంపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

అది పూర్తిగా ఫేక్‌..

ఆదాయపు పన్ను శాఖ పేరుతో వచ్చిన ఆ ఈమెయిల్‌ పూర్తిగా ఫేక్‌ అని ప్రెస్‌ ఇన్ఫర్‌మేషన్‌ బ్యూరో ( పీఐబీ) నిర్ధారించింది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (సీబీడీటీ) నేతృత్వంలోని ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి అటువంటి ఈమెయిల్‌లను పంపలేదని తేల్చింది.

An E-mail claims that the recipient is entitled to a refund of ₹41, 104, and is seeking his/her personal details in the name of @IncomeTaxIndia#PIBFactCheck

✔️This claim is fake

✔️Report such suspicious emails at 'webmanager@incometax.gov.in​​​​' pic.twitter.com/bWgJT7iNbo

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 20, 2023