 అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న పసిడి ధర! తులం ఎంతంటే.. | gold silver rates 10th september 2025 Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న పసిడి ధర! తులం ఎంతంటే..

Sep 10 2025 10:44 AM | Updated on Sep 10 2025 10:44 AM

gold silver rates 10th september 2025 Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) భారీగా పెరుగుతున్నాయి. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలకు చేరింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు, బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.1,01,300--రూ.200 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,10,509--రూ.219 పెంపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,01,500--ఎలాంటి మార్పు లేదు.
24 క్యారెట్స్--రూ.1,10,730--ఎలాంటి మార్పు లేదు.

దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,01,450--రూ.200 పెంపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,10,660--రూ.219 పెంపు

వెండి ధరలు

కేజీ వెండి రూ.1,40,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీ చరణి (ఫొటోలు)

Video

View all
Watch Live JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath 1
Video_icon

జేసీ స్టిక్కర్ లేకపోతే ఎవ్వడైనా సరే నో ఎంట్రీ..!
Thopudurthi Prakash Reddy Fire On Chandrababu 2
Video_icon

సభకు రాకపోతే.. మహిళలకు బాబు బెదిరింపులు
Kethireddy Venkatarami Reddy Comments On Chandrababu Super Six 3
Video_icon

సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ పై కేతిరెడ్డి సెటైర్లు
TDP Leader JC Prabhakar Reddy Follower Audio Leaked 4
Video_icon

Audio Leak: జేసి అనుచరుడి సంచలన ఆడియో
Man Palying With Snake Video Goes Viral 5
Video_icon

Viral Video: కాటేసిన పామును మెడలో వేసుకున్న వ్యక్తీ
Advertisement
 