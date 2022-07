Elon Musk:'రోమ్ తగలబడుతుంటే నీరో చక్రవర్తి ఫిడేలు వాయించినట్లు'!

ఊహించినట్లే జరిగింది. వరల్డ్‌ రిచెస్ట్‌ పర్సన్‌ ఎలన్‌ మస్క్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మెర్జర్‌ అగ్రిమెంట్‌ నిబంధల్ని ఉల్లంఘించిందంటూ 44 బిలియన్‌ డాలర్ల ట్విట్టర్‌ కొనుగోలు ఢీల్‌ను క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఎలన్‌ మస్క్‌ నిర్ణయంపై ట్విట్టర్‌ ఛైర్మన్‌ బ్రెట్ టేలర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే మస్క్‌ ట్విట్టర్‌ను కొనుగోలు చేసేలా చట్టపరమైన చర్యలకు దిగుతామని అన్నారు. కానీ మస్క్‌ ఏం చేశాడో తెలుసా?

'రోమ్ తగలబడుతుంటే నీరో చక్రవర్తి ఫిడేలు వాయించినట్లు'అన్న చందంగా ఎలన్‌ మస్క్‌ వ్యవహరిస్తున్నారు. ట్విట్టర్‌ ఢీల్‌ను క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నట్లు మస్క్‌ ప్రకటనతో టెస్లాలో పెట్టుబడిన మదుపర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంటే మస్క్‌ మాత్రం య‌థావిధిగా తనకు సంబంధం లేనివాటిపై స్పందిస్తున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌కు ప్రాంటర్‌ చూస్తూ ప్రసంగించే అలవాటుంది. ఎప్పటిలాగే 'రీ ప్రొడక్టివ్‌ రైట్స్‌' గురించి బైడెన్‌ ప్రాంప్టర్‌ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు.ప్రసంగంతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ప్రాంప్టర్‌లో ఉన్నట్లుగా 'రిపిటీ ద లైన్‌' అనే పదాన్ని పదే పదే పలుకుతూ తడబడ్డారు. ప్రసంగం మధ్యలోనే ఆపేశారు. బైడెన్‌ ప్రసంగాన్ని ఉద్దేశిస్తూ మస్క్‌ ట్విట్‌ చేశారు.



Whoever controls the teleprompter is the real President! pic.twitter.com/1rcqmwLe9S

— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2022