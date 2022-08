టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ ఆస్తులు మంచులా కరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే మైక్రో బ్లాగింగ్‌ సంస్థ ట్విట్టర్‌పై న్యాయ పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో ఈ జులై నెలలో బిలియన్‌ డాలర్ల ఖరీదైన షేర్లను అమ్మారు. తాజాగా మరోసారి ఎలాన్‌ మస్క్‌ తన షేర్లను అమ్మేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎలాన్‌ మస్క్‌ 7 బిలియన్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. 44 బిలియన్ల డాలర్ల డీల్‌ అంశంలో ట్విట్టర్‌తో న్యాయ పరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో టెస్లా స్టాక్స్‌ అమ్మడం చాలా ముఖ్యం అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

ఆగస్ట్‌ 5 నుంచి ఆగస్ట్‌ 9 వరకు మొత్తం 7.9 మిలియన్‌ షేర్లను అమ్మేసిన సెక్యూరిటీ అండ్‌ ఎక్ఛేంజ్‌ కమిషన్‌ వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొంది. ఈ జులై నెలలో మస్క్‌ 8.5 బిలియన్‌ డాలర్ల ఖరీదైన షేర్లను అమ్మేశారు. తాజాగా 7 బిలియన్‌ డాలర్ల టెస్లా షేర్లను సేల్‌ చేయడం సంచలనంగా మారింది.

Yes.

In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022