న్యూఢిల్లీ: క్రిస్మస్ పర్వదినం సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ క్రిస్మస్‌ శాంతాక్లాజ్ కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే నథింగ్‌ సీఈవో కార్ల్‌పీ బంపర్‌ ఆఫర్‌ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. బెస్ట్‌ మీమ్‌ షేర్‌ చేసిన వారికి నథింగ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌(1) ఉచితం అంటూ కార్ల్‌ పీ ట్వీట్‌ చేశారు. దీంతో ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది. దీంతోపాటు చక్కటి మీమ్‌ను కూడా ఆయన షేర్‌ చేశారు. (నథింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ (1)పై బంపర్‌ ఆఫర్‌: ఏకంగా 22 వేల తగ్గింపు)

I'm feeling 🎅

Best meme in the next 24 hrs gets a Nothing Phone (1)

— Carl Pei (@getpeid) December 16, 2022