భారతీయ మార్కెట్లో యాపిల్ ఉత్పత్తులకు ఉన్న డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సంస్థ త్వరలో వర్చ్యువల్​ రియాల్టీ హెడ్​సెట్​ 'విజన్​ ప్రో' (Vision Pro) లాంచ్​ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. యాపిల్ సంస్థ లాంచ్ చేయనున్న ఈ కొత్త హెడ్​సెట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదికల ప్రకారం, యాపిల్ కంపెనీ తన వర్చ్యువల్​ రియాల్టీ హెడ్​సెట్​ను లాంచ్ చేయడానికంటే ముందు రిటైల్ స్టోర్‌లకు పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇది ఫిబ్రవరిలో అధికారికంగా లాంచ్ అయిన తరువాత డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని సమాచారం.

యాపిల్ సంస్థ ఈ విజన్​ ప్రో హెడ్​సెట్ సేల్స్ కోసం ఉద్యోగులకు ప్రత్యేకమైన శిక్షణ కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యే సమయంలో శిక్షణ పొందిన ఉద్యోగులు రిటైల్ స్టోర్ల వద్ద ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఉండే అవకాశం ఉంది. వారు కొనుగోలుదారులకు హెడ్​సెట్‌కు సంబంధించిన విషయాలను వెల్లడిస్తారు.

ధర (Price)

2023 WWDC ఈవెంట్‌లో మొదటి సారి కనిపించిన యాపిల్ విజన్​ ప్రో ఫిబ్రవరిలో లాంచ్ అవుతుందని చాలామంది విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ హెడ్​సెట్​లో ఎమ్2 చిప్ సెట్, రెండు హై-రిజల్యూషన్ 4K ఐపీస్‌ వంటివి ఉంటాయి. దీని ధర 3499 డాలర్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. అంటే భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం రూ.2.90 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో ఎక్స్​టర్నల్​ బ్యాటరీ ప్యాక్​ కూడా ఉంటుంది.

ఇదీ చదవండి: ట్రెండ్‌ మార్చిన వర్కింగ్‌ ఉమెన్స్‌.. బంగారంపై తగ్గిన ఇంట్రెస్ట్‌

ఈ లేటెస్ట్ హెడ్​సెట్​తో వర్చ్యువల్​ రియాల్టీ అనుభూతిని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మొదట కేవలం అమెరికాలో మాత్రమే అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉండనుంది. ఆ తరువాత చైనా, కెనడా, యూకే వంటి దేశాల్లో విక్రయాలు ఉంటాయి. అయితే భారతదేశంలో ఈ హెడ్​సెట్ ఇండియాలో లాంచ్ అవుతుందా? లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

I’d expect a Vision Pro related announcement sometime this upcoming week. Start writing your “Apple Wins CES” headlines. https://t.co/A41ayEKe6o

— Mark Gurman (@markgurman) January 7, 2024