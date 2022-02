కార్పొరేట్‌ ప్రపంచంలో క్షణం తీరిక లేకుండా ఉన్నా.. దేశంలో క్షేత్రస్థాయిలో జరిగే అంశాలపై దృష్టి పెట్టే ఇండస్ట్రియలిస్టులో ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఒకరు. సోషల్‌ మీడియాలో అంశాలను గమనిస్తూ.. సీరియస్‌ అంశాలపై రెగ్యులర్‌గా స్పందిస్తుంటారు. తాజాగా తన కంపెనీపైనే ఆయన సెటైర్‌ వేశారు. అదే సమయంలో ఓ సీరియస్‌ అంశాన్ని ట్విట్టర్‌ వేదికగా లేవనెత్తారు.

ఆనంద్‌ మహీంద్రా తాజాగా షేర్‌ చేసిన వీడియోలో ఓవర్‌ లోడ్‌తో ఉన్న ఓ వాహానం దాదాపుగా అదుపు తప్పి పోతుంది. ముందు టైర్లు గాలిలో లేవగా అక్కడున్న ఇద్దరు ప్రమాదపుటంచుల వరకు వెళ్లారు. చివరకు ఎవరికీ ఏ ప్రమాదం జరగలేదు. ఈ వీడియోను చూస్తే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఓవర్‌ లోడ్‌ చేయడం వల్ల ట్రక్కుకి ఆ పరిస్థితి తలెత్తిందనే విషయం అర్థం అవుతుంది. కానీ ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఈ వీడియోను మరో కోణంలో చూశారు.

The Auto Industry uses “Quality Function Deployment” (QFD) a structured approach to defining customer needs & translating them into specs of products to meet those needs. I don’t believe our engineers took these ‘needs’ into account when designing this Mahindra Supro Truck! 🙄 pic.twitter.com/CHGHj0Xwtz

— anand mahindra (@anandmahindra) February 4, 2022