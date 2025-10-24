 భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో బాల భీముడి జననం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో బాల భీముడి జననం

Oct 24 2025 7:50 AM | Updated on Oct 24 2025 7:50 AM

భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో బాల భీముడి జననం

భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో బాల భీముడి జననం

భద్రాచలంఅర్బన్‌ : భద్రాచలం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో గురువారం ఓ మహిళ 5 కిలోల బాలుడికి జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీ బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు తెలిపారు. మణుగూరు పట్టణ పరిధిలోని విప్పల సింగారం ప్రాంతానికి చెందిన జోగునూరి బాబు భార్య రాణికి నెలలు నిండడంతో కుటుంబ సభ్యులు మణుగూరు ఏరియా ఆస్పత్రికి, అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటకు భద్రాచలం ఆస్పత్రికి తరలించారు. రాణిని పరీక్షించిన వైద్యులు సాధారణ ప్రసవానికి ప్రయత్నించినా సాధ్యం కాలేదు. దీంతో 2.05 నిమిషాలకు ఆపరేషన్‌ చేయగా ఐదు కిలోల బరువున్న మగ శిశువు జన్మించాడు. కాగా జోగునూరి బాబు, రాణి దంపతులకు 2018లో ఒక బాబు (3.75 కేజీల బరువు) జన్మించాడు.

ఐదు కిలోల బాలుడు.. తల్లీ బిడ్డ క్షేమం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నెల్లూరులో పెన్నమ్మ పరవళ్లు..పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు అర్జున్‌ వీరాభిమాని శాన్వీ మేఘన దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 3

చంద్రబాబు ఎఫీషియన్సీ వీక్‌..క్రెడిట్‌ చోరీలో పీక్‌: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

బాలీవుడ్‌ స్వీట్‌ కపుల్‌.. కొత్త ఇల్లు చూశారా! (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మిరాయ్‌ టీమ్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Shock To JC Prabhakar Reddy In Tadipatri 1
Video_icon

నువ్వేంటి.. నీ భాషేంటి.. జేసీకి ఝలక్.. అపాయింట్ మెంట్ ఇవ్వని SP
Locals Reveals Shocking Facts About Bus Fire Accident In Kurnool 2
Video_icon

ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే.. విస్తుపోయే నిజాలు
Man Searching For His Family After Bus Fire Tragedy 3
Video_icon

కాలిపోయిన బస్సు వద్ద కుటుంబం కోసం వెతుకులాట
Kurnool SP About Travel Bus Fire Incident 4
Video_icon

అసలేం జరిగిందంటే? కర్నూల్ SP మాటల్లో..!
Kurnool Private Travels Bus Fire Incident 5
Video_icon

తగలబడిన బస్సు.. నిద్రలోనే ప్రాణాలు..!
Advertisement
 