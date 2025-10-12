 ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. శుభవార్తలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 12-10-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. శుభవార్తలు

Oct 12 2025 12:45 AM | Updated on Oct 12 2025 12:46 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 12-10-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం,దక్షిణాయనం, శరదృతువు, ఆశ్వయుజమాసం, తిథి: బ.షష్ఠి రా.7.51 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం: మృగశిర రా.7.45 వరకు, తదుపరి ఆరుద్ర, వర్జ్యం: రా.3.43 నుండి 5.15 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.4.05 నుండి 4.52 వరకు, అమృత ఘడియలు: ప.11.30 నుండి 1.01 వరకు.

సూర్యోదయం :  5.55
సూర్యాస్తమయం : 5.38
రాహుకాలం :  సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు 

మేషం.... మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబసమస్యలు. అనారోగ్యం. పనులు వాయిదా. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు.

వృషభం.... సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. నూతన పరిచయాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.

మిథునం.... రుణయత్నాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

కర్కాటకం... ప్రముఖులతో పరిచయాలు. సంఘంలో ఆదరణ. పనులు చకచకా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

సింహం.... సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి వివాదాలు. పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.

కన్య.... ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ప్రయాణాలలో మార్పులు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. అనుకోనిసంఘటనలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

తుల.... వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. శ్రమ తప్పదు. మిత్రులు, బంధువులతో వివాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.

వృశ్చికం.... పనులు సాఫీగా పూర్తి చేస్తారు. ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పురోగతి.

ధనుస్సు.... బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.

మకరం... పనుల్లో ఆటంకాలు. వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. మిత్రులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు.

కుంభం.. పనుల్లో అవాంతరాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. దైవదర్శనాలు. ముఖ్య నిర్ణయాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.

మీనం.... నూతన పరిచయాలు. ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో నటి రితు వర్మతో అజోర్ట్ ఆటమ్/వింటర్ '25 కలెక్షన్ లాంచ్‌
photo 2

హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ లో మిరాయ్ హీరోయిన్ రితికా నాయక్, ప్రియాంక
photo 3

నార్నే నితిన్ పెళ్లిలో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

మెరిసేదంతా బంగారమే..ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు,ఈమెను గుర్తుపట్టారా?
photo 5

పార్క్‌లో పూల మధ్యలో అనసూయ ఇలా(ఫొటోలు)

Video

View all
Excise Officer Investigation On Fake Liquor Case A1 Janardhan Rao 1
Video_icon

జనార్ధన్ ను 10 గంటలపాటు విచారించిన ఎక్సైజ్ అధికారులు
Rachamallu Siva Prasad Reddy about TDP Fake Liquor 2
Video_icon

Rachamallu Siva: నకిలీ మద్యం తాగి ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు
CM Revanth Reddy about T Square and AI Hub in Hyderabad 3
Video_icon

ఏఐ హబ్, టీస్వ్కేర్ ప్రాజెక్టులపై ఐసీసీసీలో సీఎం సమీక్ష
Pothina Mahesh Shocking Comments on Kesineni Chinni 4
Video_icon

Pothina: నకిలీ మద్యంలో సుజనా చౌదరి, కేసినేని చిన్నికి వాటాలు?
Aarogyasri Stopped in Andhra Pradesh due to Chandrababu Negligence 5
Video_icon

Aarogyasri: కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆగిపోయిన 3 వేల కోట్ల బకాయిలు
Advertisement
 