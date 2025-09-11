 ఈ రాశి వారికి భూ, గృహయోగాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 11-09-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి భూ, గృహయోగాలు

Sep 11 2025 1:03 AM | Updated on Sep 11 2025 1:03 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 11-09-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం, తిథి: బ.చవితి సా.4.10 వరకు, తదుపరి పంచమి,నక్షత్రం: అశ్వని రా.6.13 వరకు, తదుపరి భరణి, వర్జ్యం: ప.2.29 నుండి 3.59 వరకు, తదుపరి రా.3.10 నుండి 4.39 వరకు,దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.54 నుండి 10.42 వరకు, తదుపరి ప.2.45 నుండి 3.33 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.11.25 నుండి 12.56 వరకు.

సూర్యోదయం : 5.50
సూర్యాస్తమయం :  6.04
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం :  ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు 

మేషం... నిరుద్యోగులు శుభవర్తమానాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. ముఖ్య నిర్ణయాలకు తగిన సమయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. విందువినోదాలు. వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు.

వృషభం.... కొన్ని కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తారు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు.ఆస్తి వివాదాలు తప్పవు. అంచనాలు తారుమారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.ఆలయాల సందర్శనం..

మిథునం.... పరపతి పెరుగుతుంది. సన్నిహితులు, మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.అందరిలోనూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటారు. వాహనసౌఖ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు వేస్తారు. భూలాభాలు కలుగుతాయి.

కర్కాటకం...అరుదైన ఆహ్వానాలు రాగలవు. కుటుంబంలో చికాకులు తొలగుతాయి. ఆర్థిక ప్రగతి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. విందువినోదాలు. చర్చలు ఫలిస్తాయి.

సింహం.... కుటుంబబాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కష్టమే తప్ప ఫలితం కనిపించదు. పనుల్లో తొందరపాటు. ఆరోగ్య,కుటుంబ సమస్యలు. వ్యాపారాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు. విద్యార్థులకు గందరగోళం.

కన్య.... బంధువులతో వైరం. దూరప్రయాణాలు. పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పరుస్తాయి. మీ అంచనాలు తప్పుతాయి. బాద్యతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. అనుకోని ధనవ్యయం. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరాశ పరుస్తాయి.

తుల..... భూ, గృహయోగాలు. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు అధిగమిస్తారు. చర్చలు సఫలం. ప్రముఖుల పరిచయాలు.

వృశ్చికం.... కాంట్రాక్టర్లకు అనుకూలం. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఇంతకాలం పడిన కష్టం ఫలిస్తుంది. భూలాభం. యత్నకార్యసిద్ధి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో పూర్వవైభవం.

ధనుస్సు... కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అరోగ్య,కుటుంబసమసమస్యలు. మిత్రులతో అకారణంగా తగాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో
చిక్కులు. శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది.

మకరం... వ్యవహారాలలో అవరోధాలు. దూరప్రయాణాలు. బంధువర్గంతో తగాదాలు. అనారోగ్య సూచనలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు. నిరుద్యోగుల యత్నాలు ఫలించవు. పాత సంఘటనలు గుర్తుకు వస్తాయి..

కుంభం... దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవర్తమానాలు. ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు తొలగుతాయి.

మీనం... ఎంతకష్టపడ్డా ఫలితం కనిపించదు. భూవివాదాలు. బంధువుల నుంచి విమర్శలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆరోగ్య, కుటుంబసమస్యలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఆటుపోట్లు. విద్యార్థులకు శ్రమాధిక్యం.

