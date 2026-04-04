గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం,వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి: బ.విదియ ఉ.8.31వరకు, తదుపరి తదియ, నక్షత్రం: స్వాతి రా.8.11 వరకు, తదుపరి విశాఖ, వర్జ్యం: రా.2.21 నుండి 4.06 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.5.56 నుండి 7.34 వరకు,అమృత ఘడియలు: ఉ.10.41 నుండి 12.26 వరకు.
సూర్యోదయం : 5.57
సూర్యాస్తమయం : 6.10
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
మేషం: ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయంతో ముందుకు సాగుతారు. పనుల్లో విజయం.విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం.
వృషభం: కొత్త పనులకు శ్రీకారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. ఆశయాలు నెరవేరతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి ముఖ్య సమాచారం. వృత్తి,వ్యాపారాలలో పురోగతి.
మిథునం: ఆర్థిక లావాదేవీలు మందగిస్తాయి. రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు. నిరుద్యోగుల యత్నాలలో స్వల్ప ఆటంకాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో కొంత అసంతృప్తి.
కర్కాటకం: పనులు వాయిదా వేస్తారు. దూరప్రయాణాలు. విద్యార్థులు నిరాశ చెందుతారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
సింహం: కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యత. విలువైన సమాచారం. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చికాకులు తొలగుతాయి.
కన్య: కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. బంధువర్గంతో వివాదాలు. అనారోగ్యం. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. దైవదర్శనాలు.
తుల: కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
వృశ్చికం: వ్యవహారాలలో స్వల్ప ఆటంకాలు. ధనవ్యయం. ఇంటాబయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆలోచనలు కలసిరావు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృతి,వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.
ధనుస్సు: నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. సంఘంలో గౌరవం. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి.
మకరం: పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు తీరతాయి. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.
కుంభం: పనులలో స్వల్ప ఆటంకాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా అనుకూలించదు. ఆస్తి వివాదాలు. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. అనారోగ్యం. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.
మీనం: దూరప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. పనులు వాయిదా పడతాయి. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమ తప్పదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరుత్సాహం. బంధువుల కలయిక.