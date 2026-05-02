తాత్కాలికంగా ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయం సందర్శన నిలిపివేత

May 2 2026 2:13 PM | Updated on May 2 2026 2:32 PM

Srisailam Istakameswari Temple Darshan Halted

సాక్షి, నంద్యాల జిల్లా: శ్రీశైలం సమీపంలోని ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయం సందర్శన తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అటవీశాఖ-చెంచు డ్రైవర్ల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. ద్విచక్ర వాహనంపై ఒక వ్యక్తిని ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయానికి వెళ్లడానికి ఈడీసీ అధికారులు అనుమతించారు. నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఎలా అనుమతిస్తారంటూ చెంచు డ్రైవర్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో వివాదం మొదలైంది.

వివాదం ముదరడంతో ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తుల టికెట్ల రుసుమును  అటవీశాఖ సిబ్బంది వెనక్కి ఇచ్చేశారు. వివాదం సద్దుమణిగిన తర్వాతనే యాత్ర పున:ప్రారంభిస్తామని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఆలయం తాత్కాలికంగా మూసివేయడంతో భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా టు హీరోయిన్‌.. ఎవరీ రియా సింఘా? (ఫొటోలు)
తెలంగాణలో గుహ మధ్య అద్భుతమైన ఆలయం (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : వైద్య విద్యార్థుల ఆనందం చెట్ట'పట్టా'ల్‌ (ఫొటోలు)
ఏపీ : పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రిసెప్షన్‌: ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)

మా బాధ వినండి చంద్రబాబు.. రోడ్డెక్కిన YSRCP నేతలు
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి రిసెప్షన్ లో చిరు ,మోహన్ బాబు

మూవీ లవర్స్ కు పండగే, ఓటీటీలోకి వచ్చిన బైకర్, రాకాస
హైదరాబాద్ లో విషాదం నవదంపతుల ఆత్మహత్య
నీ అబ్బా సొత్తా అమరావతి.. అమరావతికి నేను వ్యతిరేకినే..!
Advertisement
 