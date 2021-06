సాక్షి, అమరావతి: భారత స్టార్‌ షట్లర్‌ పీవీ సింధు బుధవారం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డికి ట్విటర్‌ వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సీఎం ట్వీట్‌ను జతచేస్తూ సింధు స్పందించారు. ''క్రీడల అభివృద్ధికి నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తూ మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తున్న సీఎం జగన్‌కు ఇవే నా ధన్యవాదాలు. మా మూలాలను గుర్తించి మమ్మల్ని గౌరవిస్తూ మీరిచ్చే ప్రోత్సాహం ఎల్లప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా'' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా, టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొననున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ క్రీడాకారులకు సీఎం జగన్‌ బుధవారం శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. జులై 23, 2021 నుంచి ఆగష్టు 8 వరకు జపాన్‌ టోక్యో నగరంలో జరిగే ఒలింపిక్స్‌కు భారత్‌ తరపున ఏపీ నుంచి పాల్గొంటున్న క్రీడాకారులు పీవీ సింధు, ఆర్‌ సాత్విక్‌ సాయిరాజ్, రజనీలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల చెక్‌ను సీఎం జగన్‌ అందజేశారు.

చదవండి: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌: ఏపీ క్రీడాకారులకు సీఎం జగన్ శుభాకాంక్షలు

I am honoured and proud of my roots and I would like to thank Hon’ble CM @ysjagan for constantly supporting and encouraging the growth and development of sports 🙏🏽 https://t.co/CI4haGw7iM

— Pvsindhu (@Pvsindhu1) June 30, 2021