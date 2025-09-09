 ఏపీలో మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు ఉత్తర్వులు జారీ | Chandrababu Government Approves Privatization of Medical Colleges | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీలో మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు ఉత్తర్వులు జారీ

Sep 9 2025 4:59 PM | Updated on Sep 9 2025 5:54 PM

Chandrababu Government Approves Privatization of Medical Colleges

సాక్షి,విజయవాడ: రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఏపీలో పది మెడికల్ కాలేజీలను  పీపీపీ పద్ధతిలో   ప్రైవేటుకు అప్పగించేందుకు ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా తొలి విడతలో నాలుగు మెడికల్ కాలేజీలు పీపీపీ కింద ప్రైవేటుకు అప్పగిస్తున్నట్లు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు పేర్కొంది.

ఫేజ్-1కింద పులివెందుల, ఆదోని, మార్కాపురం, మదనపల్లి ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలు ఉన్నాయి. నాలుగు కాలేజీలను డెవలపర్‌కు అప్పగించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది. ఫేజ్-2లో పెనుకొండ, పాలకొల్లు, అమలాపురం,నర్సీపట్నం, బాపట్ల, పార్వతీపురం కాలేజీలు ప్రైవేటుకు అప్పగించేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీ చరణి (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు కనకరత్నం పెద్దకర్మ... చిరు, రామ్ చరణ్ సహా (ఫొటోలు)
photo 5

బిగ్‍‌‌బాస్ 9 తెలుగు హౌస్ టూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Govt Orders Issued for Privatization of Medical Colleges in AP 1
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ
Shreyas Iyer Slams Gautam Gambhir And KKR After Asia Cup Snub 2
Video_icon

Asia Cup: గంభీర్ గుండాగిరి! ఫైర్ అయిన అయ్యర్
Kethireddy Venkatarami Reddy Satirical Comments On Pawan Kalyan 3
Video_icon

సినిమా హిట్టు కలెక్షన్ ఫట్ చంద్రబాబుపై కేతిరెడ్డి సెటైర్లు
Gold Rate All time Record 4
Video_icon

Today Gold Price: గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?

STRONG Warning to Chandrababu Govt 5
Video_icon

YSRCP పిలుపుతో భారీగా తరలివచ్చిన రైతులు
Advertisement
 