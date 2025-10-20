 సాత్నాల ప్రాజెక్టులో దూకి ఒకరి ఆత్మహత్య | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సాత్నాల ప్రాజెక్టులో దూకి ఒకరి ఆత్మహత్య

Oct 20 2025 7:38 AM | Updated on Oct 20 2025 7:38 AM

సాత్న

సాత్నాల ప్రాజెక్టులో దూకి ఒకరి ఆత్మహత్య

సాత్నాల: మండలంలోని సాత్నాల ప్రాజెక్టులో ఆది వారం ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఎస్సై గౌతమ్‌పవార్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఇంద్రవెల్లి గ్రామానికి చెందిన, పవార్‌ బాలాజీ(37) ఆరు నెలల క్రితం, ఉపాధి కో సం సాత్నాల మండలం రామయికి వలస వచ్చాడు. సీస కమ్మరిగా, చికెన్‌ సెంటర్లో పనిచేస్తూ జీవనం కొ నసాగిస్తున్నారు. మద్యానికి బానిసైన బాలాజీ శని వారం రాత్రి భార్య, అత్తతో గొడవ పడ్డాడు. బామ్మర్దులు వారించారు. ఆదివారం ఉదయం పనికి వెళుతున్నానని చెప్పి, సాత్నాల ప్రాజెక్టులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. బాలాజీ తమ్ముడు సంజయ్‌ ఇచ్చి న ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్సై గౌతమ్‌పవార్‌ తెలిపారు.

పురుగుల మందు తాగి వ్యక్తి..

లక్ష్మణచాంద: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మండలంలోని పీచర గ్రామానికి చెందిన నైనం శేఖర్‌ (28) గత కొన్నిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈక్రమంలో జీవితంపై విరక్తి చెందాడు. శనివారం ఉదయం గ్రామసమీపంలో గుర్తుతెలియని పురుగుల మందు తాగాడు. గమనించిన గ్రామస్తులు అందించిన సమాచారంతో కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని నిర్మల్‌కు తరలించారు. చికిత్సపొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య నాగలక్ష్మి ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. మృతుడికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.

సాత్నాల ప్రాజెక్టులో దూకి ఒకరి ఆత్మహత్య 1
1/1

సాత్నాల ప్రాజెక్టులో దూకి ఒకరి ఆత్మహత్య

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : సంబరంగా దీపావళి సదర్‌ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 2

సచిన్‌ గారాల పట్టీ.. సారా టెండూల్కర్‌ క్యూట్‌ ఫొటోస్‌ చూశారా?
photo 3

దివాళీ పటాకాలా వెలిగిపోతున్న హీరోయిన్ మన్నారా చోప్రా లుక్.. ఫోటోలు
photo 4

పిల్లలతో కలిసి సమంత దీపావళి సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 19-26)

Video

View all
Nizamabad Constable Pramod Case Updates 1
Video_icon

కానిస్టేబుల్ హత్య కేసు నిందితుడు రియాజ్‌ దొరికాడు
Jogi Ramesh Sensational Comments On Chandrababu Over Fake Liquor Case 2
Video_icon

నీ రాక్షసానందం కోసం ఎంతకు దిగజారిపోయావు బాబు..
Police Stopped Jakkampudi Raja Car 3
Video_icon

పోలీసుల ఓవరాక్షన్.. కారు దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్లిన జక్కంపూడి రాజా..
Ram Charan And Sukumars Rangasthalam Movie 4
Video_icon

రంగస్థలం - 2 సినిమాకు రంగం సిద్ధం
CPI Ramakrishna Comments On Chandrababu And Satya Kumar Yadav 5
Video_icon

సత్యకుమార్, చంద్రబాబుపై సీపీఐ రామకృష్ణ సెటైర్లు
Advertisement
 