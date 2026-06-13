ఏపీలో చంద్రబాబు దగా పాలనపై ప్రజా ఉద్యమం... ‘వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు’ ర్యాలీల్లో ఉప్పొంగిన జనహోరు

రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన పెద్ది సినిమా వివాదం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.
మాతో పెట్టుకుంటే ఖబడ్దార్!
స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్ల దుకాణం.. టీడీపీ ఆఫీసు
టీ20 ముంబై లీగ్లో భారత టీ20 ప్లేయర్ శివమ్ దూబే శివాలెత్తిపోయాడు.
ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్లో భాగంగా అఫ్గనిస్తాన్తో మ్యాచ్లో భారత్-‘ఎ’ జట్టు సత్తా చాటింది.
వాషింగ్టన్: అంతర్జాతీయ నేర సామ్రాజ్...
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్�...
ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతమైన, ఆధునిక వం�...
సాక్షి, చెన్నై: అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అ�...
కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో రాజకీయం �...
రొమ్ము కేన్సర్ అంటే మహిళలకే వస్తుంద...
పేరుకే అందాల సుందరి. చేసేది మాత్రం గ...
కొన్ని చిత్రాలు చెప్పే కథ ఎంతో అపురూ�...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి �...
Air India Crash గతేడాది అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఎ...
జీరో నుంచి మొదలు పెట్టి కోట్లు గడించ�...
థాయ్లాండ్ రాజకుమారి యువరాణి బజ్రకి�...
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభం కానున్న నే...
చాలామంది యువకులు సైతం ప్రయత్నించడాన�...
లక్నో నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లే 'స్వర్ణ శతా...
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న అణు ...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో దారుణం చోటు చేసు�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన�...
బాలీవుడ్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ గోవా న�...
దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా...
ముంబై: ఎద్దు స్థానంలో భార్యను ఉంచి నాగలి లాగుతున్న ఓ రైతు వీ
దర్శక శిఖరం భారతీరాజా అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటించా
దూరంగా వెళ్లే ఒక్క పామును చూస్తేనే ఒళ్లు భయంతో జలదరిస్తుంది.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బుధవారం భారీగా పతనమయ్యాయి.
చెన్నై: తమిళనాడు
Jun 13 2026 8:03 AM | Updated on Jun 13 2026 8:03 AM