 ఏపీలో చంద్రబాబు దగా పాలనపై ప్రజా ఉద్యమం... ‘వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు’ ర్యాలీల్లో ఉప్పొంగిన జనహోరు | YSRCP Vennupotuku Rendellu Program In Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీలో చంద్రబాబు దగా పాలనపై ప్రజా ఉద్యమం... ‘వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు’ ర్యాలీల్లో ఉప్పొంగిన జనహోరు

Jun 13 2026 8:03 AM | Updated on Jun 13 2026 8:03 AM

audio
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 